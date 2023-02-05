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Oktay Kaynarca diziye veda mı ediyor? Vurulma sahnesi ortaya çıktı

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Oktay Kaynarca diziye veda mı ediyor? Vurulma sahnesi ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın aynı zamanda yapımcılığını üstlendiği 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin yeni bölümünde flaş bir gelişme yaşanıyor. Kaynarca'nın dizide vurulduğu anlar ortaya çıktı.

ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, ilk bölümünden itibaren seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Dizinin yeni bölümü nefes kesen olaylara sahne olacak.

OKTAY KAYNARCA VURULUYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ben Bu Cihana Sığmazam'da herkesin merakla beklediği o sahne çekildi. Oktay Kaynarca'nın vurulma sahnesinden de ilk fotoğraf ortaya çıktı.

Oktay Kaynarca diziye veda mı ediyor? Vurulma sahnesi ortaya çıktı

DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 7 Şubatta yayınlanacak 20. bölümde Oktay Kaynarca'nın diziye veda edip etmeyeceği merak konusu oldu. Kaynarca'nındijital bir platform için yurtdışı bağlantılı bir projeden teklif aldığı ve rakama "hayır" diyemediği öne sürülmüştü.

Oktay Kaynarca diziye veda mı ediyor? Vurulma sahnesi ortaya çıktı

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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