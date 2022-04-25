Oğlu kendisinden 24 yaş büyük Seda Sayan'la evlenen Çağlar Ökten'in ailesinden ilk yorum: Ailemize hoş geldin - Haberler

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Oğlu kendisinden 24 yaş büyük Seda Sayan'la evlenen Çağlar Ökten'in ailesinden ilk yorum: Ailemize hoş geldin

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Ünlü şarkıcı Seda Sayan, kendisinden 24 yaş küçük Çağlar Ökten ile sadece arkadaşlarının katıldığı bir nikah töreniyle dün akşam evlendi. Ökten'in nikaha katılmayan anne ve babası çifte video göndererek mutluluklar dilerken Sayan için de "Ailemize hoş geldin" dedi.

59 yaşındaki Seda Sayan, 14 Şubat'ta evlilik teklifi aldığı müzisyen Çağlar Ökten ile dün akşam Beşiktaş'taki lüks bir otelde evlendi. 7 Mayıs'ta Prag'da yapacakları nikahı iptal eden çift, sadece arkadaşlarının katıldığı bir nikah töreni organize etti.

Çift, nikahın ardından bugün Seda Sayan'ın sunuculuğunu yaptığı Sabahın Sultanı programında düğün yaptı. Nikahında Gülşah Saraçoğlu imzalı özel tasarım taşlı bir gelinlik giyen Sayan, düğün töreninde de göğüs dekolteli beyaz sade bir elbise tercih etti.

Oğlu kendisinden 24 yaş büyük Seda Sayan'la evlenen Çağlar Ökten'in ailesinden ilk yorum: Ailemize hoş geldin

Oğlunun düğününe katılmayan Ökten'in Manisa'da yaşayan ailesi, video göndererek çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi. Ökten'in babası gönderdiği videoda "Nikah merasiminizde bulunamıyorum ama yüreğimiz sizinle. Sizlere bir ömür mutluluk diliyoruz. Ailemize hoş geldin" derken Ökten'in annesi de "Seda'm hayırlı uğurlu olsun Allah mutlu etsin çok öpüyorum sizleri" dedi.

Oğlu kendisinden 24 yaş büyük Seda Sayan'la evlenen Çağlar Ökten'in ailesinden ilk yorum: Ailemize hoş geldin

Rahatsızlığından dolayı kızının nikahına gelemeyen Seda Sayan'ın annesi ise "Hayırlı uğurlu olsun düğününe gelemedim biliyorsun hastayım. Aklım orada kaldı. Allah ayırmasın. Mübarek günde Allah mutlu etsin diye dua ediyorum. İkinizi de çok seviyorum" şeklinde konuştu.

Oğlu kendisinden 24 yaş büyük Seda Sayan'la evlenen Çağlar Ökten'in ailesinden ilk yorum: Ailemize hoş geldin

Oğlu kendisinden 24 yaş büyük Seda Sayan'la evlenen Çağlar Ökten'in ailesinden ilk yorum: Ailemize hoş geldin

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Çağlar Ökten, Seda Sayan, Star Tv, Magazin, Haberler

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Yorumlar (2)

corci:

bu evliliğe sadece 15 gün veriyorum,

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duyarlı vatandaş:

herşey gündem olmak için.90 gün içinde şiddetli geçmsizlik nedeniyle ayrılmıştır.

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