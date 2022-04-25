Oğlu kendisinden 24 yaş büyük Seda Sayan'la evlenen Çağlar Ökten'in ailesinden ilk yorum: Ailemize hoş geldin

59 yaşındaki Seda Sayan, 14 Şubat'ta evlilik teklifi aldığı müzisyen Çağlar Ökten ile dün akşam Beşiktaş'taki lüks bir otelde evlendi. 7 Mayıs'ta Prag'da yapacakları nikahı iptal eden çift, sadece arkadaşlarının katıldığı bir nikah töreni organize etti.

CANLI YAYINDA DÜĞÜN YAPTILAR

Çift, nikahın ardından bugün Seda Sayan'ın sunuculuğunu yaptığı Sabahın Sultanı programında düğün yaptı. Nikahında Gülşah Saraçoğlu imzalı özel tasarım taşlı bir gelinlik giyen Sayan, düğün töreninde de göğüs dekolteli beyaz sade bir elbise tercih etti.

ÖKTEN AİLESİ: AİLEMİZE HOŞ GELDİN

Oğlunun düğününe katılmayan Ökten'in Manisa'da yaşayan ailesi, video göndererek çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi. Ökten'in babası gönderdiği videoda "Nikah merasiminizde bulunamıyorum ama yüreğimiz sizinle. Sizlere bir ömür mutluluk diliyoruz. Ailemize hoş geldin" derken Ökten'in annesi de "Seda'm hayırlı uğurlu olsun Allah mutlu etsin çok öpüyorum sizleri" dedi.

SEDA SAYAN'IN ANNESİ: ALLAH AYIRMASIN

Rahatsızlığından dolayı kızının nikahına gelemeyen Seda Sayan'ın annesi ise "Hayırlı uğurlu olsun düğününe gelemedim biliyorsun hastayım. Aklım orada kaldı. Allah ayırmasın. Mübarek günde Allah mutlu etsin diye dua ediyorum. İkinizi de çok seviyorum" şeklinde konuştu.