Pennywise ile hafızalara kazınmıştı! Tim Curry'den acı haber

İngiliz oyuncu Tim Curry'den acı haber geldi. Kariyeri boyunca sinema, televizyon ve tiyatroda birçok başarılı projede yer alan oyuncu, 80 yaşında yaşamını yitirdi.

Curry'nin salı gecesi Los Angeles'taki evinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Sağlık ekiplerinin ihbar üzerine eve geldiği, ancak oyuncunun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Ölümünde şüpheli bir durum olmadığı aktarıldı.

PENNYWISE İLE HAFIZALARA KAZINDI

Tim Curry, özellikle Stephen King'in “It” eserinden uyarlanan yapımda canlandırdığı Pennywise karakteriyle dünya çapında tanındı. Oyuncu ayrıca “The Rocky Horror Picture Show” ve “Home Alone 2” gibi unutulmaz yapımlarda da rol aldı.

50 yılı aşan kariyeri boyunca “Annie”, “Clue”, “The Hunt for Red October” ve “Muppet Treasure Island” gibi filmlerde yer alan Curry, tiyatro ve televizyon çalışmalarıyla da birçok ödüle aday gösterildi.

YILLARDIR SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDİYORDU

Curry, 2012 yılında geçirdiği ağır felcin ardından sağlık sorunlarıyla mücadele etmeye başlamıştı. Felç sonrası geçirdiği ameliyatın ardından hareket kabiliyeti kısıtlanan oyuncu, son yıllarında tekerlekli sandalye kullanıyordu.

Kaynak: Haberler.com