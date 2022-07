Öfkesi dinmeyen Coşkun Sabah, arasının kötü olduğu Ahmet Selçuk İlkan'a veryansın etti: Haddini bilecek

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu Türk müziğinin usta sanatçısı Coşkun Sabah oldu. Yıllardır unutulmaz şarkılarının yazarı olan eski dostu Ahmet Selçuk İlkan ile arası kötü olan Sabah, programda usta ismi hedef aldı.

"AHMET SELÇUK İLKAN'IN BENDEN BAŞKA SERMAYESİ YOK"

Kalaycıoğlu'nun "Ahmet Selçuk İlkan, 'Asıl bir şarkının sahibi söz yazarı ve bestecidir. Şarkıcı üçüncü sıradadır' dedi. Ne yaşadınız bu durumla alakalı?" sorusu üzerine konuşan Coşkun Sabah, adeta öfke kustu. İlkan'a sert sözlerle yüklenen sanatçı, şunları söyledi: "O kişiyi hiç konuşmayacağım. Onun ismini vermeyeceğim çünkü onun istediği de polemik yaratarak gündem olmak. Basına düştüğü tek konu Coşkun Sabah. Benden başka bir sermayesi yok ve bana hep 'vefasız' diyor. Bu konuda susan arkadaşlarımı da kınıyorum. Bir beste 3 ayaktan oluşur. Şair şiir yazar, besteci müzik yapar, yorumcu da seslendirir. Müzik olmadan o şarkı sayılmaz. Bu devirde herkes şair, herkes şiir yazıyor."

"BİZİM SÜKSEMİZİ KISKANDI, HERKES HADDİNİ BİLECEK"

Bu arkadaş bizim rolümüzü çalmaya çalışıyor. Sözü o yazdı ben de üzerine müzik yaparak yorum kattım. Bana sorarsan bir şarkıda; söz ½20, müzik ½30, ½50 de yorumdur. 'Baharı Bekleyen Kumrular Gibi' şarkının müziğini ben yaptım ama herkes Bülent Ersoy'un olduğunu düşündü. Yıllar sonra şarkının sahibi olduğum ortaya çıktı ve bu durumda gocunmadım. İlkan bizim yaptığımız sükseyi kıskandı. Ben yorumcu olarak 'Anılar' şarkısının dibine vurdum. Bizim forsumuzu sen niye kıskanıyorsun ya? Herkes haddini bilecek. Söz yazarı, müzik yapanı ve yorumcu olarak herkes haddini bilecek. Yorumcunun zaten kimseyle işi olmaz. Benim konuştuklarımda bir hata varsa tazminat ödemeye de kabulüm."

"İSMİNİ SÖYLEME KURALIM YOK, İSPATLASINLAR MÜZİĞİ BIRAKIRIM"

Bu zamana kadar şarkılarını kimin yazdığını gizlemediğini söyleyen Coşkun Sabah, sözlerini şöyle tamamladı: "36 yıllık şarkıyı okurken adını zikretmemişim. Böyle bir şey var mı ya? Coşkun Sabah her şeyin doğrusunu konuşur. Coşkun Sabah terazi, adalet ve hakim. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir kural yok. Bunu ispatlayan olursa da ben müziği bırakırım. Müziği bırakacağıma şerefim ve namusum üzerine söz veriyorum. Biz zamanında bu isimleri hep söyledik. Ben ölünceye kadar ismini söylemek için kader mahkumu muyum? Çok rica ediyorum sen benim ismimi ağzına alma. Anılar şarkısının nüfus kağıdında her şey yazıyor. MESAM'da her şey kayıtlı. Anılar şarkısını ikimiz yazdık. 33 yıldır hiçbir programda şarkının yarısını benim yazdığımı söylemedi. Dediyse müziği bırakacağım. Çünkü ben her programda söyledim. Bu arkadaşımız reklamla yaşıyor. Ayda bir kere fotoğrafı bir yere çıkmasa yaşayamaz. Programları arayarak 'Coşkun Sabah'ı konuşacağım' diyerek haber kapıyor. Şiddetle kınıyorum, çok ayıp. Bir sürü şair onların bir şiirini besteleyeyim diye adeta çıldırıyor."