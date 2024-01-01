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O Ses Türkiye Yılbaşı Özelinde Ebru Gündeş ve Kerem Alışık Sürprizi

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TV8'de geleneksel hale gelen O Ses Türkiye'nin yılbaşı programında Ebru Gündeş ve Kerem Alışık bir araya geldi. Kerem Alışık'ın eski sevgilisi Ebru Gündeş'i seçmesi dikkat çekti. Yarışmanın birincisi ise Ceren Karakoç oldu.

TV8'de geleneksel hale gelen O Ses Türkiye'nin yılbaşı programı, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Jüri üyeliklerini Meryem Uzerli, Murat Boz, Ebru Gündeş ve Acun Ilıcalı'nın yaptığı, sunuculuk görevini ise Beyazıt Öztürk'ün üstlendiği yarışma sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Yılbaşı özel yayınında, sahneye çıkan sürpriz isimlerden biri de 1995-1997 yılları arasında yayınlanan 'Fırtınalar' dizisinde Ebru Gündeş ile partner ve sevgili olan Kerem Alışık'tı.

O Sese Ebru Gündeş ve Kerem Alışık damgası Eski aşıklar gündem oldu

ŞARKI SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

"Biz ayrılmadık seninle, hiç ayrılmadık sevginle. Değil bir sene, bir gün bile gitme" sözlerine sahip duygusal bir parça seçen 63 yaşındaki oyuncu, Gitme Aklım Sende Kalır şarkısını seslendirdi.

O Sese Ebru Gündeş ve Kerem Alışık damgası Eski aşıklar gündem oldu

Alışık'ın sahne performansı sırasında bir dönem aşk yaşayan oyuncu ile Ebru Gündeş'in birbirlerine olan bakışları dikkat çekti. Kerem Alışık'ın, kendisine dönen jüri üyeleri arasından eski sevgilisi Ebru Gündeş'i seçmesi çok konuşuldu.

O Sese Ebru Gündeş ve Kerem Alışık damgası Eski aşıklar gündem oldu

ŞAMPİYON CEREN KARAKOÇ

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de kazanan, 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Nursema' karakterinr hayat veren Ceren Karakoç oldu. 'Hadi Çalkala' şarkısını seslendirdikten sonra jüri üyesi Ebru Gündeş'i seçen Karakoç, gecenin birincisi olmayı başardı.

O Sese Ebru Gündeş ve Kerem Alışık damgası Eski aşıklar gündem oldu

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

O Ses Türkiye Kerem Alışık Ebru Gündeş Yılbaşı Ünlüler Televizyon Müzik Magazin Güncel Haberler

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