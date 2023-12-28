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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programından ilk kareler geldi! Gözler Hadise'yi aradı

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TV8 ekranlarının sevilen yarışması O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimleri yapıldı. Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Meryem Uzerli'nin yer aldığı ekipte gözler yıllardır programda yer alan Hadise'yi aradı.

Bir yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimlerinden renkli kareler geldi. Yılbaşı için Beyaz Show yapmak isteyen ancak sonra vazgeçen Acun Ilıcalı, bu sefer sunucu koltuğuna Beyazıt Öztürk oturacak. Acun Ilıcalı da Beyaz'ın yerine jüri koltuğunda yer alacak. Ünlü isimlerin jüri koltuğunda olacağı yarışmanın yeni bölümünde Hadise'nin olmaması dikkatlerden kaçmadı.

MERYEM UZERLİ ŞIKLIĞIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI

O Ses Yılbaşı Özel programının jüri kadrosunda Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş olacak. İlk görüntülerin geldiği çekimde Ebru Gündeş ve Murat Boz'un sarmaş dolaş dans etti. Murat Boz'un siyah takım, Ebru Gündeş'in siyah tulum giydiği çekimde Meryem Uzerli'nin altın sarısı elbisesi göz kamaştırdı.

Yarışmada bu yıl Devrim Özkan, Kubat ve Enis Arıkan gibi isimler sahneye çıkacak.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programından ilk kareler geldi! Gözler Hadise'yi aradı

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programından ilk kareler geldi! Gözler Hadise'yi aradı

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programından ilk kareler geldi! Gözler Hadise'yi aradı

Kaynak: Haberler.com / Magazin

O Ses Türkiye Acun Ilıcalı Murat Boz Hadise Televizyon Magazin Haberler

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