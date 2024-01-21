Nusret, Dubai restoranında kesilen fişi yayınladı! Hesabı görenlerin ağzı açık kaldı

Tuz serpme hareketiyle dünya çapında tanınan ve birçok ülkede restoranı bulunan Nusret Gökçe, Dubai restoranına ait 3 milyon TL'lik bir adisyonu paylaştı. Paylaşım sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı.

ASTRONOMİK FİYATLARLAR GÜNDEME GELİYOR

Çırak olarak başladığı sektörde kendi restoranlarını açan ve tuz serpme hareketiyle milyonlarca takipçiye ulaşan Nusret Gökçe, mekanlarındaki astronomik fiyatlarla sık sık gündeme geliyor.

3 MİLYON TL'LİK HESAP

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Nusret Gökçe, son olarak Dubai restoranından bir fiş paylaştı. Nusret'in paylaştığı fişteki rakamı görenler gözlerine inanamadı. 398.630 BAU Dirhemi yani 3 milyon TL'lik fiş kullanıcıları kızdırdı.