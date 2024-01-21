Nusret, Dubai restoranında kesilen fişi yayınladı! Hesabı görenlerin ağzı açık kaldı
Sosyetik kasap Nusret Gökçe, Nusret, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki restoranında kesilen bir fişi yayınladı. 398.630 dirhem ödenen hesaba Gökçe "Para gelir para gider" notunu düştü. 3 milyon TL'lik hesaba tepkiler çığ gibi geldi.
Tuz serpme hareketiyle dünya çapında tanınan ve birçok ülkede restoranı bulunan Nusret Gökçe, Dubai restoranına ait 3 milyon TL'lik bir adisyonu paylaştı. Paylaşım sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı.
ASTRONOMİK FİYATLARLAR GÜNDEME GELİYOR
Çırak olarak başladığı sektörde kendi restoranlarını açan ve tuz serpme hareketiyle milyonlarca takipçiye ulaşan Nusret Gökçe, mekanlarındaki astronomik fiyatlarla sık sık gündeme geliyor.
3 MİLYON TL'LİK HESAP
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Nusret Gökçe, son olarak Dubai restoranından bir fiş paylaştı. Nusret'in paylaştığı fişteki rakamı görenler gözlerine inanamadı. 398.630 BAU Dirhemi yani 3 milyon TL'lik fiş kullanıcıları kızdırdı.