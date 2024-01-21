Üye Girişi
Haberler

Nusret, Dubai restoranında kesilen fişi yayınladı! Hesabı görenlerin ağzı açık kaldı

Güncelleme:
Abone Ol

Sosyetik kasap Nusret Gökçe, Nusret, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki restoranında kesilen bir fişi yayınladı. 398.630 dirhem ödenen hesaba Gökçe "Para gelir para gider" notunu düştü. 3 milyon TL'lik hesaba tepkiler çığ gibi geldi.

Tuz serpme hareketiyle dünya çapında tanınan ve birçok ülkede restoranı bulunan Nusret Gökçe, Dubai restoranına ait 3 milyon TL'lik bir adisyonu paylaştı. Paylaşım sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı.

ASTRONOMİK FİYATLARLAR GÜNDEME GELİYOR

Çırak olarak başladığı sektörde kendi restoranlarını açan ve tuz serpme hareketiyle milyonlarca takipçiye ulaşan Nusret Gökçe, mekanlarındaki astronomik fiyatlarla sık sık gündeme geliyor.

Nusret Dubai restoranında kesilen fişi yayınladı! Hesabı görenlerin ağızları açık kaldı

3 MİLYON TL'LİK HESAP

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Nusret Gökçe, son olarak Dubai restoranından bir fiş paylaştı. Nusret'in paylaştığı fişteki rakamı görenler gözlerine inanamadı. 398.630 BAU Dirhemi yani 3 milyon TL'lik fiş kullanıcıları kızdırdı.

Nusret, Dubai restoranında kesilen fişi yayınladı! Hesabı görenlerin ağzı açık kaldı

Nusret Dubai restoranında kesilen fişi yayınladı! Hesabı görenlerin ağızları açık kaldı

Nusret Dubai restoranında kesilen fişi yayınladı! Hesabı görenlerin ağızları açık kaldı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Haberler.com - Magazin

Nusret Gökçe Dubai Magazin Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün Teşkilat var mı? Bu hafta Teşkilat yeni bölüm yayınlanacak mı Teşkilat yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Samsunspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fenerbahçe - Samsunspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA: Az önce Malatya'da deprem kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde oldu? How I Met Your Mother "Ted Mosby" evlendi mi? Josh Radnor kiminle evlendi? Şanlıurfaspor - Adanaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şanlıurfaspor - Adanaspor maçı nereden izlenir? Konyaspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Konyaspor - Antalyaspor maçı nereden izlenir? Fenerbahçe Alagöz - Botaş Basket CANLI İZLE! Fenerbahçe Alagöz - Botaş Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe-Samsunspor maçı CANLI İZLE! Fenerbahçe-Samsunspor maçı canlı izleme linki! Fenerbahçe maçı canlı izle! Gaddar 2. bölüm fragman İZLE! Gaddar 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gaddar dizisi yeni bölüm fragmanı izleme linki! Seyyanen zam gelecek mi? Seyyanen zam yapılacak mı, ne kadar yapılacak? Seçim öncesi bomba iddia! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 21 OCAK | Baraj doluluk oranı nedir? İSKİ baraj doluluk seviyesi yüzde 60'ı geçti! Amedspor - Sarıyer maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Amedspor - Sarıyer maçı kaç kaç, canlı maç skoru! HAFTA SONU HAVA DURUMU 21 OCAK | Hafta sonu kar yağacak mı, hava nasıl olacak? 21 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 21 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?
1000

Yorumlar (10)

no NAME:

bız turklerın genetık ozelıgıdır basarıyı asagı cekmeye bayılırız..adamın fıyatı belli benım fıyatlarım bu.. bu fıyatı kabul eden gelsın dıyor . el hesap ödüyor bize ne size ne!!yemegi .yıyen kabul etmiş dimi bize halt yemek düşer. sanki adam kanunsuz iş yapıyor.. hırsızlara hainlere soysuzlara bu kadar tepki gösterilmiyor canım ulkemde

46
14
yanıtYanıtla
Sabahattin Polat :

Yiyen yesin banane, sanane

33
4
yanıtYanıtla
Hasan:

100.000€ / dolar ediyor. Bu para ile cok hayırlı iş yapılırdı…. Sırf türkiyedeki tüm fakir insanlar bir kac gün doyurulurdu.. Cehenem de gereksiz değil.

9
10
yanıtYanıtla
Eclipse Moon34:

Zerre hoşuma gitmiyor bu kişi bunun parası pulu işi her neyse gidip bu tür yerlere harcayacak durumum var ama asla yardım etmeye çalışıyorum çevremde Allahım kabul etsin inşallah rabbim herkese nasip etsin

10
7
yanıtYanıtla
Hek Tor:

Twitt atanlardan @rebel_412 nin sorusuna cevap vereyim: Yok, kanseri tedavi etme diye birşey yok ama, çıktığı yer önemli, etleri yiyenler taharetlenme sırasında malum yerin çevresine bulaşan o altınları parmaklarıyla sıyırıp bir poşete koyuyorlar ve servetlerine servet katıyorlarmış... Zaten Nusret'in etlerine büyük ilgi de oradan geliyormuş.

1
8
yanıtYanıtla
Muhammet Hamza KISACIK:

2 gözle inceleyip okusanız ücretin çoğunluğunun alkollü içki olduğunu anlarsınız. Sizin için matamatiğini de yapayım neredeyse 4 te 3ü alkol. Çeyreğinden azı bahşiş 100 de 5 inden daha azı ise yiyecek.

3
4
yanıtYanıtla
D:

Dünyadaki kapitalist sistemin geldiği nokta. Yeryüzünde bu kadar emekçi insan varken böyle tiplerin çıkıp bunu yapması edep adaba aykırıdır.

4
1
yanıtYanıtla
Melik Talha :

Oysa bu paraya 12000 kişinin karnı çok rahat doyardı.

1
2
yanıtYanıtla
Erkan Arslan:

Sunu Unutmayin KAZIK YEMEYi Adet Haline Getiren Sosyete Zenginler Var Sirf Orada Faturanin Resmini Cekip Sosyal Medyalarinda Bir Kac Hafta Sergileyen Görgüsüzleri Hepten Görüyoruz Ama Napcan Alan Memnun Satan Memnun

2
0
yanıtYanıtla
esrefpasali:

restorantini tanitiyor, alinan hesap lardan ornek veriyor, hala giden varsa rizasi vardir rizasi dahilinde opuluyorsa tebrik etmek gerekir, kazigi atan nusret kazigi yiyen musteri bize ne oluyor? alan satan razi kime ne?

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title