Nurcan Sabur Alişan ve Buse Varol'un barışmasının iç yüzünü anlattı: Emine Erdoğan, evliliği kurtarmak için araya girdi

Çocuklarının doğum günü ayrı ayrı yerlerde kutlayan ve kayınvalidesinin evindeki kutlamaya davet edilmediğini söyleyen Buse Varol ile Alişan'ın boşanacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Günlerce evliliklerindeki krizden dolayı gündeme gelen ikili, geçtiğimiz haftalarda sorunlarını çözerek krizi atlattı.

"EMİNE ERDOĞAN BARIŞMALARI İÇİN ARAYA GİRDİ"

YouTube kanalında yayınlanan Al Sana Haber programında yorumculuk yapan Magazinkolik'in Genel Yayın Yönetmeni Nurcan Sabur, Alişan ile Buse Varol'un barışmasının perde arkasını anlattı. TRT 1 ekranlarında program yapan Alişan'a evliliğini kurtarması için yukarıdan talimat geldiğini söyleyen Sabur, "Sayın Emine Erdoğan Alişan' ı da sevdiği için araya girerek Buse ile barışmasını istedi. Bu evliliği kurtarın çocuklar, gözden geçirin demiş" ifadelerini kullandı.

"SELÇUK ÖLMESEYDİ BU EVLİLİĞE KARŞI ÇIKARDI"

Buse Varol'un istenmeyen gelin olduğunu ima eden yorumculardan Seyhan Soylu ise "Suzan hanım' ın oğlu rahmete kavuştu. Selçuk ölmemiş olsaydı bu evliliğe karşı çıkardı çünkü Buse sert ve sivri dilli biri. Ama Alişan yeğenlerine yoğunlaşınca ve Buse de biraz alınmış olabilir tecrübesizliğinden dolayı. Alişan evlenene kadar annesinden harçlık alan bir çocuktu" dedi.

Kaynak: Al Sana Haber