Nur Saruhanoğulları'ndan fenomenlere rest: Biz aynı değiliz

Sosyal medya dünyasının yükselen yüzlerinden biri olan Nur Saruhanoğulları, "Haber Bahane" programında mesleğine ve sektöre dair ezber bozan açıklamalarda bulundu. Özellikle influencerlık mesleğinin son yıllarda nasıl yozlaştığını ve bu mesleği icra edenlerin aynı kefeye konulmasının doğurduğu haksızlıkları vurgulayan Saruhanoğulları, "Beni Dilan Polatlarla, Özlem Özlerle karıştırmayın" çıkışıyla dikkat çekti. Samimi, kararlı ve bir o kadar da sorgulayıcı tavrıyla öne çıkan Saruhanoğulları, influencerlık mesleğini yalnızca "lüks sergilemek" değil, "ilham vermek ve sorumluluk almak" olarak tanımlıyor. Röportaj boyunca iş ahlakı, toplumsal sorumluluk, sosyal medyada mahremiyetin yok oluşu ve içerik üreticiliğinde çizginin önemi gibi birçok konuda net tavrını ortaya koyuyor.

Söze mesleğin değerinden başlayarak giren Saruhanoğulları, influencer kavramının içinin boşaltıldığını, artık herkesin bu alana adım attığını ancak bu işi gerçek sorumlulukla yapanların çok az olduğunu vurguladı, "Fenomenlik başka, influencerlık başka. Influencer ne demek? İlham veren kişi. Biz bu yola ilham vermek için çıktık. Ama artık herkes influencer, herkes danışman, herkes ajans sahibi…"

"BENİ ONLARLAR AYNI KEFEYE KOYMAYIN"

Sektördeki yozlaşma hakkında sert konuşan Saruhanoğulları, influencerlık mesleğinin adının kötüye çıkmasından rahatsız olduğunu belirterek, "Dilan Polat ve Özlem Öz gibi isimlerle bizi aynı kefeye koyamazsınız. Biz bu işe ilham vermek için başladık. Bu sefer de bize haksızlık oluyor. " dedi.

MAHREMİYET KALMADI, YATAK ODASINI BİLE PAYLAŞIYORLAR"

Sosyal medyada özel hayatın ifşa edilmesini de ağır şekilde eleştiren Saruhanoğulları, "Yatak odası gösteriliyor, kardeşiyle kavga anı çekiliyor. Mahremiyetin M'si kalmadı" diyerek yeni nesil fenomenleri sert şekilde eleştirdi.

"ANNEMİ TANIMADIM"

Özel hayatıyla ilgili merak edilenleri de anlatan Saruhanoğlulları henüz 2 yaşında annesini trafik kazasında kaybettiğini açıkladı. Nur Saruhanoğulları, "Ben annemi tanımadım, onun kokusunu bilmeden büyüdüm" dedi. Anneliği, anneannesi ve abisinin eşi olan yengesiyle öğrendiğini belirten Saruhanoğulları, duygusal olarak en çok "annelik" döneminde eksikliği hissettiğini söyledi. Kendi çocuğu Milan'a duyduğu bağlılığın da bu eksikliği gidermede büyük rol oynadığını ifade etti.

"AHLAKLI OLUN, HER İŞİN BAŞI AHLAK"

Röportajın sonuna doğru, iş ahlakı vurgusunu yineleyen Nur Saruhanoğulları, "Ne iş yaparsan yap, ahlaklı olacaksın. Magazin yapıyorsan da, satış yapıyorsan da önce etik, önce karakter" diyerek sektöre ve yeni nesil influencerlara güçlü bir mesaj verdi.