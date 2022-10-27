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Nükhet Duru'dan hemcinslerini kızdıracak tayt çıkışı: Tayt olayına 'dur' deyin artık, hoş görünmüyor

Magazin Haberleri

Bir markanın defilesine katılan şarkıcı Nükhet Duru, tayt konusunda hemcinslerini kızdıracak bir çıkışta bulundu. Tayt giyilmesine karşı olduğunu söyleyen Duru, "Bu tayt olayına bir 'dur' deyin artık. Tunikle giyilirse tamam. Ancak öbür türlü çorapla sokakta dolaşan birçok kadın görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil" dedi.

Güçlü sesi ve sempatik tavırlarıyla sık sık adından söz ettiren başarılı şarkıcı Nükhet Duru, geçtiğimiz günlerde bir markanın defilesine katıldı. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden şarkıcı, hemcinslerini sinirlendirecek açıklamalar yaptı.

"NE OLUR TAYT OLAYINA 'DUR' DEYİN"

Magazin Kuryesi kamerasına tayt konusundaki düşüncelerini söyleyen şarkıcı, "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir dur deyin artık. Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam. Ancak öbür türlü çorapla sokakta dolaşan birçok kadın görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil" şeklinde konuştu.

Nükhet Duru'dan hemcinslerini kızdıracak tayt çıkışı: Tayt olayına 'dur' deyin artık, hoş görünmüyor

Nükhet Duru'dan hemcinslerini kızdıracak tayt çıkışı: Tayt olayına 'dur' deyin artık, hoş görünmüyor

Nükhet Duru'dan hemcinslerini kızdıracak tayt çıkışı: Tayt olayına 'dur' deyin artık, hoş görünmüyor

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Nükhet Duru Magazin Haberler

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