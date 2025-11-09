NOW'un iddialı dizisi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor

Kore televizyonlarının popüler dizilerinden Lie After Lie'ın yerli uyarlaması olarak izleyiciyle buluşan Ben Onun Annesiyim, beklenen ilgiyi göremedi. 24 Ekim'de yayınlanan ilk bölümüyle 1,97 reyting alan dizi, sezonun en düşük açılışlarından birine imza atmıştı.

4. BÖLÜMDE EKRANLARA VEDA EDİYOR

Now ekranlarında yayınlanan ikinci bölümde yaklaşık bir puanlık artış yakalayarak umut veren yapım, üçüncü bölümde yeniden düşüş yaşadı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, dizi gelecek hafta yayınlanacak 4. bölümüyle ekran serüvenini noktalayacak. İlk üç bölümde 2,29 ortalama reyting elde eden yapım için erken final kararı alındı.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Senaryosunu ilk bölümde Özge Aras, ikinci bölümde Yunus Ozan Korkut, üçüncü bölümde ise Tuna Kıygı'nın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda üç bölüm boyunca Yunus Ozan Korkut yer aldı.

Başrollerinde Funda Eryiğit, Caner Cindoruk, Zerrin Tekindor ve Azra Aksu'nun yer aldığı yapımın oyuncu kadrosunda ayrıca Günay Karacaoğlu, Serhat Özcan, Sema Öztürk, Gürsu Gür ve Zeynep Özder gibi isimler bulunuyor.