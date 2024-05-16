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Nevra Serezli ilk kez sunuculuk yaptı! Yanında başarılı televizyoncu Gökay Kalaycıoğlu ile sahneye çıktı

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Bu yıl altıncısı düzenlenen Sinema Güzeli, iş, sanat ve siyaset dünyasının önemli isimlerinin katılımıyla sonuçlandı. Hakan Solaker'in kurucu başkanlığında gerçekleştirilen yarışma, 15 Mayıs gecesi İstanbul Windsor Hotel Convention Center'da gerçekleştirildi. Sunuculuğunu yılların duayen sinema sanatçısı Nevra Serezli ve usta gazeteci, televizyoncu Gökay Kalaycıoğlu'nun yaptığı, Mapar ana sponsorluğunda gerçekleştirilen final gecesini Petek Dinçöz şarkılarıyla renklendirdi.

"NEVRA SEREZLİ İLK KEZ SUNUCULUK YAPTI"

Sahne öncesinde basın mensubuna heyecanını dile getiren Nevra Serezli, " Gökay Kalaycıoğlu'nun işine, sanat ve sanatçıya saygısına kefilim. Onu çok severim. Bana bu projeyi ve sunuculuğu teklif etti. Hiç düşünmeden kabul ettim ama şu an çok heyecanlıyım. Bakalım sahnede neler yaşayacağız" dedi.

JÜRİDE DEV İSİMLER

Engin Çağlar'ın başkanlığını yaptığı jüride, Türk sinemasını yıllarını vermiş, usta ve Türk halkının gönlünde taht kurmuş isimler yer aldı. Sunuculuk göreviyle birlikte jüri koltuğunda da yerini alan Nevra Serezli'nin yanı sıra usta oyuncular Halil Ergün, Erhan Yazıcıoğlu, Nuri Alço, Meral Konrat, Piraye Uzun, Devlet Devrim, Çiğdem Tunç, İpek Tenolcay, Aleyna Solaker, İran asıllı uluslar arası yönetmen Kambiz Babaei, Uğurkan Erez, Banu Noyan, Tümay Özokur, Petek Dinçöz, Esin Yağmurdereli, Türkan Şerbetçi, Burçin Bildik, Nurcan Sabur, Yüksel Aytuğ gibi isimler yer aldı. İş dünyasını temsilen ise Yalçın Şahin, Şenay Günay, Tuba Akat, Doç. Dr. Fatih Levent Balcı, Dr. Cengizhan Ekizceli, Dr. Ajlan Kasabalıgil, Evren Fatih Yağdır, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, Fatih Dalma, Murat Çözer ve Kurban Akar jürideki yerlerini aldı.

"TÜRK SİNEMASI İÇİN YOLA ÇIKTIM"

Sinema Güzeli yarışmasını ilk olarak 2018 yılında hayata geçiren Hakan Solaker, "Bir magazin gazetecisi olarak bir hayal kurdum, sinemanın geleceği ve genç kuşak oyuncular için yola çıktım. Bugün bu amaçla burada toplandık. Türk sineması için elimden geleni yapmaya devam edeceğim" diye konuştu. Solaker sözlerine şöyle devam etti:

"Bu, buradaki bütün genç oyuncularımız ve oyuncu adaylarımız için birer başlangıç. Hepsi birbirinden yetenekli ve ileride son derece başarılı yerlere geleceklerine inancım tam."

SİNEMA GÜZELLERİ TACINI TAKTI

Av. Talat Niyazi Arman gözetiminde gerçekleştirilen oylama sonucunda yarışmanın birinciliklerini Büşra Sütçoğlu ve Kaan Dere kazandı. İkincilikleri Sena Göksel Kumlu ve Abdullah Kaya alırken, Canan Çelik ve Yücel Akkuş ise jüri tarafından üçüncülüğe layık görüldü.

Nevra Serezli ilk kez sunuculuk yaptı! Yanında başarılı televizyoncu Gökay Kalaycıoğlu ile sahneye çıktı

Nevra Serezli ilk kez sunuculuk yaptı! Yanında başarılı televizyoncu Gökay Kalaycıoğlu ile sahneye çıktı

Nevra Serezli ilk kez sunuculuk yaptı! Yanında başarılı televizyoncu Gökay Kalaycıoğlu ile sahneye çıktı

Nevra Serezli ilk kez sunuculuk yaptı! Yanında başarılı televizyoncu Gökay Kalaycıoğlu ile sahneye çıktı

Nevra Serezli ilk kez sunuculuk yaptı! Yanında başarılı televizyoncu Gökay Kalaycıoğlu ile sahneye çıktı

Nevra Serezli ilk kez sunuculuk yaptı! Yanında başarılı televizyoncu Gökay Kalaycıoğlu ile sahneye çıktı

Nevra Serezli ilk kez sunuculuk yaptı! Yanında başarılı televizyoncu Gökay Kalaycıoğlu ile sahneye çıktı

Haberler.com / Melis Yaşar - Magazin

Gökay Kalaycıoğlu Nevra Serezli Petek Dinçöz Nuri Alço İstanbul Siyaset Magazin Kültür Sanat Haberler

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