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Nev'in konserinde olay çıktı! Sahneye alkollü çıktığı söylenen şarkıcı, seyircilerle tartıştı

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Dün akşam Antalya'da sahneye çıkan şarkıcı Nev, alkolün etkisinden dolayı şarkıları söylemediği gerekçesiyle seyircilerin tepkisini çekti. Seyircilerin "İn ağabey aşağı" demesinin üzerine sinirlenen Nev "Çok özür dilerim, bir daha gelirsem namert çocuğuyum" dedi. Seslerin yükselmesiyle Nev ve seyirciler arasında tartışma çıktı.

Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Nev'in dün akşam Antalya'da verdiği konserde olay çıktı. Sahneye alkollü şekilde çıktığı iddia edilen Nev'in şarkıları okuyamamasından rahatsız olan seyirciler tepki gösterdi. Konuşmakta dahi zorlanan şarkıcı, görevli yardımıyla sahneden indirildi.

"HER ŞEYİN PARASINI BEN ÖDEYECEĞİM"

Antalya'daki bir mekanda sahneye çıkan Nev'in alkollü olduğu ve şarkıları söyleyemediği iddia edildi. Şarkıcının performansından rahatsız olan seyirciler "İn ağabey aşağı" diyerek tepki gösterdi. Araya giren görevli ise şarkıcıyı uyarırken tartışma büyüdü. Seyircilerden özür dileyen Nev, "Çok özür dilerim, bir daha gelirsem namert çocuğuyum" dedi. Görevlinin yardımıyla sahneden inmeye çalışan Nev, "Her şeyin parasını ben ödeyeceğim" derken bir kişinin "Terbiyesiz" diye bağırmasıyla geri dönerek tepki gösterdi.

Nev'in konserinde olay çıktı! Sahneye alkollü çıktığı söylenen şarkıcı, seyircilerle tartıştı

Nev'in konserinde olay çıktı! Sahneye alkollü çıktığı söylenen şarkıcı, seyircilerle tartıştı

Nev'in konserinde olay çıktı! Sahneye alkollü çıktığı söylenen şarkıcı, seyircilerle tartıştı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Antalya Nev Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (9)

Pacey:

Eskiden santçılar topluma örnek olan isimlerdi, şimdikilerin hali rezalet. Mesleğinize saygınız yok anladıkta en azından seyirciye bir saygınız olsun.

152
6
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Zaky:

Ne is yapiyorsan yap once isine, kendine ve karsindakilere saygin olacak..

115
4
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İHSAN KUL :

böyle bir sanatçımı varmış ilk kez duydum adını

111
8
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Export 86:

İşte sizin çağdaş ve medeni sanatçı anlayışınız kızmayın

44
50
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VATANSEVER:

Nev kıymetli ve değerli bir sanatçıdır. Ayıp etmişler. Antalya bir daha Nev'i zor bulur.

7
20
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kor AK:

böyle birini ilk defa duydum iyi mi

8
4
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Vatansever:

Niye kızıyorsunuz ki Herif ne güzel Çağdaş Medeni laik. Sonuçta özgür bir ülkedeyiz değil mi içebilir sarhoş gelebilir size ne kime ne

2
2
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girilmez:

şu sanatçı milleti ne yapıyorsa bu millete hak ediyor, sizin paranızla yapıyor hemde, hayata işim olmaz para verip dinlemem bedava olsa yine dinlemem

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0
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haksız mıyım:

nev kim? şaka yapmıyorum harbiden bunları kim dinliyor?

3
0
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