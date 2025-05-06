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Nesrin Cevadzade'den cesur Hıdırellez pozu

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Pamir Pekin'le yaşadığı kısa süreli aşkın ardından ayrılık kararı alan Nesrin Cevadzade, sosyal medyada paylaştığı cesur pozla yeniden gündeme geldi. Hıdırellez sabahı iç çamaşırıyla balkona çıkıp kahvesini yudumladığı anları paylaşan oyuncu, dikkatleri üzerine çekti. Cevadzade'nin bu paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni alırken, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

"Ağır Roman Yeni Dünya", "Küçük Ağa", "Bizim Hikaye", "Yasak Elma", "Şahane Hayatım" ve son olarak "Sandık Kokusu" gibi birçok projede başarılı performansıyla adından söz ettiren 42 yaşındaki Nesrin Cevadzade, özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor.

Nesrin Cevadzade'den cesur Hıdırellez pozu

Geçtiğimiz aylarda aynı dizide rol aldığı oyuncu Pamir Pekin'le aşk yaşamaya başlayan Cevadzade, dizinin final yapmasının ardından sevgilisiyle Yunanistan'a tatile gitmişti. Gözlerden uzak geçirdikleri romantik tatil sonrası ilişkilerinin uzun ömürlü olacağı düşünülse de çift, yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı.

Nesrin Cevadzade'den cesur Hıdırellez pozu

Ayrılığın ardından sosyal medya paylaşımlarını artıran Nesrin Cevadzade, Hıdırellez gününde yaptığı cesur paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. İç çamaşırıyla balkona çıkan ünlü oyuncu, elinde kahvesiyle güneşin tadını çıkarırken verdiği pozla kısa sürede binlerce beğeni aldı. Güzel oyuncu paylaşımına ise, "Hıdırellez enerjisi" notunu düştü.

Nesrin Cevadzade'den cesur Hıdırellez pozu

Takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutulan paylaşım, "Ayrılık ona yaradı", "Tarzı ve cesaretiyle fark yaratıyor" ve "Hıdırellez ateşi Nesrin'den geldi" gibi yorumlarla sosyal medyada viral hale geldi.

Nesrin Cevadzade'den cesur Hıdırellez pozu

Nesrin Cevadzade'den cesur Hıdırellez pozu
Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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