Nesrin Cevadzade'den cesur Hıdırellez pozu

"Ağır Roman Yeni Dünya", "Küçük Ağa", "Bizim Hikaye", "Yasak Elma", "Şahane Hayatım" ve son olarak "Sandık Kokusu" gibi birçok projede başarılı performansıyla adından söz ettiren 42 yaşındaki Nesrin Cevadzade, özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor.

Geçtiğimiz aylarda aynı dizide rol aldığı oyuncu Pamir Pekin'le aşk yaşamaya başlayan Cevadzade, dizinin final yapmasının ardından sevgilisiyle Yunanistan'a tatile gitmişti. Gözlerden uzak geçirdikleri romantik tatil sonrası ilişkilerinin uzun ömürlü olacağı düşünülse de çift, yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı.

Ayrılığın ardından sosyal medya paylaşımlarını artıran Nesrin Cevadzade, Hıdırellez gününde yaptığı cesur paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. İç çamaşırıyla balkona çıkan ünlü oyuncu, elinde kahvesiyle güneşin tadını çıkarırken verdiği pozla kısa sürede binlerce beğeni aldı. Güzel oyuncu paylaşımına ise, "Hıdırellez enerjisi" notunu düştü.

Takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutulan paylaşım, "Ayrılık ona yaradı", "Tarzı ve cesaretiyle fark yaratıyor" ve "Hıdırellez ateşi Nesrin'den geldi" gibi yorumlarla sosyal medyada viral hale geldi.