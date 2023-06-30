Nesrin Cavadzade'nin göğsüne para sıkıştırdığı anlar çok konuşulan Bora Akkaş, 8 aylık hamile eşinden özür diledi

Nesrin Cavadzade'nin Üç Kuruş dizisinde başrol paylaştığı Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününü öpücüklere boğduğu video kısa sürede gündem oldu. Görüntülerde Cavadzade'nin göğsüne para sıkıştırdığı anlar çok konuşulan Bora Akkaş, bir açıklama yaparak 8 aylık hamile eşi Oben Alkan'dan özür diledi.

Nesrin Cavadzade"Üç Kuruş'ta" birlikte rol aldığı Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününü birlikte yer aldıkları video ile kutladı. Cavadzade ünlü oyuncu için "Seni çok ama çok seviyorum! İyi ki varsın, iyi ki arkadaşımsın" notunu düştü.

GÖĞSÜNE PARA SIKIŞTIRDI

Ünlü oyuncunun paylaştığı videoda Bora Akkaş'ın, Cavadzade'nin göğsüne para sıkıştırdığı anlar da oldukça konuşulmuştu.

"NEDEN BU VİDEO BİLMİYORUM"

Akkaş, görüntüler nedeniyle eşinden özür dilediği bir açıklama yayınladı. Akkaş yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Nesrin'in Uraz'ın doğum günü için hazırladığı postta yer alan geçen sene çekilmiş o video çok saçma ve talihsiz olmuş. Neden bu video bilmiyorum. Halim ve tavrımdan ya da videonun seçili bölümlerinden anlaşılmıyor olabilir ama bu aramızdaki bir şaka idi.

"NESRİN'E PARA TAKMAK NE HADDİME"

Yoksa Nesrin'e para takmak benim ne haddime. Videonun çekildiği tarih, oturduğumuz masa ve arkadaşlarımız ve bu olayın başında sonunda ne olduğu görünmediği için toplum tarafından hoş karşılanmayan her şeyi anlıyorum.

"EŞİM OBEN'DEN ÖZÜR DİLERİM"

Bunun eşimin doğumuna bu kadar yakın bir zamanda bir mesele haline gelmesinden derin mutsuzluk duyuyorum. Konu sadece Uraz'ın doğum günü olmalıydı. Görüntünün yarattığı bu kötü duygular için eşim Oben'den özür dilerim. Bu konu özelinde beni yargılayan insanlara da mutsuzluğumu belirtmek isterim" dedi.