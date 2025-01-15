Neslihan Atagül'den karnı burnunda pozlar!

2016 yılında meslektaşı Kadir Doğulu ile evlenen ünlü oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, karnı burnunda pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

"Fatih Harbiye" dizisinde başlayan aşklarını evlilikle taçlandıran çiftten geçtiğimiz yaz bebek müjdesi gelmişti.

Yaprak Dökümü, Kara Sevda, Fatih Harbiye, Sefirin Kızı ve Gecenin Ucunda gibi yapımlarda rol alan ve başarılı performansıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Neslihan Atagül, geçtiğimiz aylarda İtalya'da katıldığı bir programda da bebeğinin cinsiyetini açıklayarak oğlu olacağını söylemişti. Oyuncunun bu açıklaması sonrası bebeğin ismi merak konusu olmuştu.

Bebeğini kucağına almak için gün sayan Atagül, karnı burnunda pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Gebeliğinin sekizinci ayında olan ünlü isim, paylaşımına "Şu sıralar en yakın arkadaşımı görmek için kaydır" notunu düştü.

İşte Neslihan Atagül'ün o pozları...