Nereden nereye! Konservatuara dahi alınmayan usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu'na 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülü

Kısa Film 'Mr. Nonexistent' (Tahir Bey), Londra Uluslararası Film Festivali'nden iki ödül aldı. Festival kapsamında "En İyi Senaryo" ödülüne Bora Severcan ve "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne Erhan Yazıcıoğlu değer görüldü.

"YETENEKSİZ DİYE KONSERVATURA ALMADILAR"

Geçtiğimiz günlerde Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, zorluklarla geçen hayat hikayesini izleyicilerle paylaşmıştı. En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Yazıcıoğlu, programda "Konservatuarlara giremedim, onları bitiremedim. Halbuki herkes benim Konservatuarlı olduğumu zanneder. Yeteneksiz diye alınmadım" diyerek şimdiki konuma gelmenin kolay olmadığından bahsetmişti.

ERHAN YAZICIOĞLU KİMDİR?

11 Temmuz 1951 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babasının karşı çıkmasına rağmen 17 yaşında İstanbul Şehir Tiyatrolarına figüran olarak girdi. Daha sonra, İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan emekli oluncaya dek, pek çok oyunda önemli roller üstlendi.

Oldukça genç bir yaşta emekli olduğu için, yıllarca çalıştığı kuruma, daha sonra konuk oyuncu statüsü ile geri döndü. Ayrıca, tiyatro hayatı boyunca, Tiyatro İstanbul, Sadri Alışık Tiyatrosu gibi tiyatrolarda konuk oyuncu ve konuk yönetmen olarak çalışmalar yaptı. Televizyondaki "Seç Bakalım" adlı programıyla da adından uzun süre söz ettiren Yazıcıoğlu, tiyatronun yanı sıra uzun yıllar seslendirme sanatçılığı ve seslendirme yönetmenliği yaptı.

9 Temmuz 1951 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babasının karşı çıkmasına rağmen 17 yaşında İstanbul Şehir Tiyatrolarına figüran olarak girdi. Daha sonra, İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan emekli oluncaya dek, pek çok oyunda önemli roller üstlendi.

Oldukça genç bir yaşta emekli olduğu için, yıllarca çalıştığı kuruma, daha sonra konuk oyuncu statüsü ile geri döndü. Ayrıca, tiyatro hayatı boyunca, Tiyatro İstanbul, Sadri Alışık Tiyatrosu gibi tiyatrolarda konuk oyuncu ve konuk yönetmen olarak çalışmalar yaptı. Televizyondaki "Seç Bakalım" adlı programıyla da adından uzun süre söz ettiren Yazıcıoğlu, tiyatronun yanı sıra uzun yıllar seslendirme sanatçılığı ve seslendirme yönetmenliği yaptı.