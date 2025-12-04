Haberler

Necati Şaşmaz'ın sosyal medya paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı

Necati Şaşmaz'ın sosyal medya paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kurtlar Vadisi dizisiyle tanınan Necati Şaşmaz, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşım ile hayranlarını heyecanlandırdı. Uzun süredir kamera karşısına geçmeyen ünlü oyuncu, değişen tarzıyla dikkat çekti.

Bir dönem televizyon dünyasına damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinin başrolü Necati Şaşmaz, projeden ayrıldıktan sonra gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmişti. Şaşmaz sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı.

"SENİ YENİDEN TELEVİZYONDA GÖRMEK İSTİYORUZ"

Şaşmaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşım, uzun süredir kendisini görmeyen hayranlarını hareketlendirdi. Kırlaşmış saçları ve değişen tarzıyla dikkat çeken oyuncuya takipçilerinden "Ekrana dön", "Seni yeniden televizyonda görmek istiyoruz" şeklinde çok sayıda yorum geldi.

Necati Şaşmaz'ın sosyal medya paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı

"20 YILIM BU İŞLE GEÇTİ"

Ünlü isim, geçmiş yıllarda yaptığı bir açıklamada Kurtlar Vadisi serüveninin hayatında büyük bir yer tuttuğunu belirterek,

"397 bölüm oynadım, yaklaşık 20 yılım bu projeyle geçti. Çok değerli ama bir o kadar da yorucu bir işti. Bir süre ara verme kararı almıştık. Şimdi dizinin yeniden istenmeye başladığını görüyorum, nasip olursa olur" sözleriyle hayranlarını umutlandırmıştı.

Necati Şaşmaz'ın sosyal medya paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı

NECATİ ŞAŞMAZ KİMDİR?

Tam adı Muhammed Necati Şaşmaz olan oyuncu, 1971 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. Raci Şaşmaz ve Zübeyr Şaşmaz'ın kardeşi olan Şaşmaz, eğitimini Kanada'da tamamladı ve turizmcilik alanında çalıştı. Yaklaşık altı yıl ABD'de yaşadıktan sonra Türkiye'ye döndü. 2000 yılında yönetmen Osman Sınav ile tanışması ise hayatının dönüm noktası oldu. Sınav ile yaptığı görüşmeye senaryo ekibi için katılmayı bekleyerek giden Şaşmaz, sürpriz bir şekilde oyunculuk teklifi alarak Kurtlar Vadisi projesine adım attı.

Yıllar sonra yaptığı tek bir paylaşımın bile gündem olması, oyuncunun geniş hayran kitlesinin hâlâ onu ekranda görmek istediğini bir kez daha ortaya koydu.

Eylül Baysal
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sancaktepe'de yürek sızlatan görüntü! Zabıtalara 'Yeter' diye yalvardı

Yürek sızlatan görüntü! "Çoğunu aldınız, yeter" diye yalvardı
Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun eşi bakın hangi mesleği yapıyormuş

25 kilo altın çalan memurun eşi bakın hangi mesleği yapıyormuş
Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu

Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu
11 yaşındaki engelli çocuğun yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı ortaya çıktı

Türkiye'nin başkentinde insanlıktan utandıran görüntü
Sancaktepe'de yürek sızlatan görüntü! Zabıtalara 'Yeter' diye yalvardı

Yürek sızlatan görüntü! "Çoğunu aldınız, yeter" diye yalvardı
1974'te aftan çıktı, 5 çocuğunun annesini olan ikinci karısını da öldürdü

5 çocuğunun annesiydi! 1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü
Güle güle En-Nesyri! Talipleri resmen sıraya girdi

Güle güle En-Nesyri! Talipleri resmen sıraya girdi
Öğretmene yapılan saygısızlığa velilerden tepki!

Öğretmene yapılan saygısızlığa velilerden tepki!
Cizre provokasyonuna imza atan Barzaniler'den Suriye ile ilgili skandal talep

Cizre provokasyonu sonrası Barzaniler'den skandal Suriye talebi
Rus turist sokakta çırılçıplak dolaştı! Polis apar topar gözaltına aldı

Rus turist sokakta çırılçıplak dolaştı, şikayet yağınca evinden alındı
Şehir ihya olacak! Beklenenden 3 kat fazla altın bulundu

Şehir ihya olacak! Beklenenden 3 kat fazla altın bulundu
Ruhsatı iptal edilen AVM'de mühürleme krizi! Mahkeme son dakika durdurdu

Dev AVM'yi mühürlemeye gittiler, mahkemenin kararıyla geri döndüler
İngiltere'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası

Bütün ülke onu konuşuyor!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.