Necati Şaşmaz'ın sosyal medya paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı

Bir dönem televizyon dünyasına damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinin başrolü Necati Şaşmaz, projeden ayrıldıktan sonra gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmişti. Şaşmaz sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı.

"SENİ YENİDEN TELEVİZYONDA GÖRMEK İSTİYORUZ"

Şaşmaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşım, uzun süredir kendisini görmeyen hayranlarını hareketlendirdi. Kırlaşmış saçları ve değişen tarzıyla dikkat çeken oyuncuya takipçilerinden "Ekrana dön", "Seni yeniden televizyonda görmek istiyoruz" şeklinde çok sayıda yorum geldi.

"20 YILIM BU İŞLE GEÇTİ"

Ünlü isim, geçmiş yıllarda yaptığı bir açıklamada Kurtlar Vadisi serüveninin hayatında büyük bir yer tuttuğunu belirterek,

"397 bölüm oynadım, yaklaşık 20 yılım bu projeyle geçti. Çok değerli ama bir o kadar da yorucu bir işti. Bir süre ara verme kararı almıştık. Şimdi dizinin yeniden istenmeye başladığını görüyorum, nasip olursa olur" sözleriyle hayranlarını umutlandırmıştı.

NECATİ ŞAŞMAZ KİMDİR?

Tam adı Muhammed Necati Şaşmaz olan oyuncu, 1971 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. Raci Şaşmaz ve Zübeyr Şaşmaz'ın kardeşi olan Şaşmaz, eğitimini Kanada'da tamamladı ve turizmcilik alanında çalıştı. Yaklaşık altı yıl ABD'de yaşadıktan sonra Türkiye'ye döndü. 2000 yılında yönetmen Osman Sınav ile tanışması ise hayatının dönüm noktası oldu. Sınav ile yaptığı görüşmeye senaryo ekibi için katılmayı bekleyerek giden Şaşmaz, sürpriz bir şekilde oyunculuk teklifi alarak Kurtlar Vadisi projesine adım attı.

Yıllar sonra yaptığı tek bir paylaşımın bile gündem olması, oyuncunun geniş hayran kitlesinin hâlâ onu ekranda görmek istediğini bir kez daha ortaya koydu.