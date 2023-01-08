Nagihan Karadere Queensland Beauty Palace açılışına ünlü isimler akın etti

Nagihan Karadere ve Selin Sohtorikoğlu iş birliğiyle açılan Queensland Beauty Palace'in açılışına ünlü isimler akın etti. Fatih Ürek, Ece Gürsel, Erol Köse ve Nez gibi pek çok ismin katıldığı organizasyona gelen konuklar, ünlülerin şarkılarıyla eğlenceli anlar yaşadı.

Nagihan Karadere ve Selin Sohtorikoğlu iş birliğiyle QUEENSLAND Beauty Palace Nişantaşı dün gerçekleştirilen bir organizasyonla açıldı.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Bir çok ünlü ismin akın ettiği açılışta konuşan Nagihan Karedere, "Gelen tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Tüm hayatım boyunca Gerek Spor, gerek televizyon camiasında nasıl başarılı olduysam bu işimde de elimden gelen gayret ve özeni gösterecegim. Bugün buraya gelenler benim gerçek dostlarım. Ve hepsinin ölene kadar yanında olacağım" dedi.

ŞARKILARIYLA EĞLENCELİ ANLAR YAŞATTILAR

Açılışa Fatih Ürek, Ece Gürsel, Yönetmen Burak Akan,Umut Akyürek, Zeynep Dizdar, Güvenç Kurtar, Erol Köse, Seren Uzun, Birsen Bekgöz, Seda Ocak, Sema Aydemir, Nilay Dorsa, Cem Özer , Muammer Ketenci, İzin Orhon, Muammer Kapucuoğlu, Hakan Solaker, Semih Öztürk, Bülent Seyhan, Nez gibi bir çok ünlü isim katıldı. Gelen konuklar şarkılarıyla Açılışta eğlenceli anlar yaşattılar.