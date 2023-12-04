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Nagihan Karadere evlatlıktan reddedildi

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Survivor 2024 All Star'a katılmak için haftalar önce hazırlıklara başlayan milli atlet Nagihan Karadere, evlatlıktan reddedildi. Konuyla ilgili konuşan Karadere'nin ağabeyi, "Bizi 3 kuruşa satanları biz beleşe veririz" diyerek yasal yollara başvurduklarını belirtti.

Fehmi Karadere, 2016, 2018, 2022 All Star yarışmalarındaki başarısıyla adından söz ettiren ve şimdilerde All Star'a katılmak için hazırlıklara başlayan kardeşi Nagihan Karadere'nin evlatlıktan reddedilmesi için dava açtıklarını söyledi.

"BU ŞAHSIN AİLEMİZLE ALAKALI HİÇBİR HAKKI KALMADI"

Instagram hesabından paylaşım yapan Fehmi Karadere, "Ben ve ailem olarak Nagihan Karadere adında bir aile üyesi kalmamış olup adli makamlarca görüşülüp annem ve babam adına evlatlıktan reddedilmesi için mahkemeye başvurduk. Bu şahsın ailemizle alakalı hiçbir bir hakkı kalmamıştır. Bizi 3 kuruşa satanları biz beleşe veririz"

Nagihan Karadere, ağabeyinin paylaşımlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Nagihan Karadere evlatlıktan reddedildi

Nagihan Karadere evlatlıktan reddedildi

Nagihan Karadere evlatlıktan reddedildi

Nagihan Karadere evlatlıktan reddedildi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Yorumlar (1)

Yusuf ODEMIS:

Nagihanın çok ta bi tarafındaydı

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