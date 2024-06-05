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Müziği bırakıp Bodrum'a yerleşen Özlem Tekin kayıplara karıştı! Komşuları 2 yıldır haber alamıyor

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2016 yılında müzik kariyerini bırakarak Bodrum'da çiftlik kuran Özlem Tekin'den 2 yıldır haber alınamadığı ortaya çıktı. Bodrum'u terk eden Tekin'in Londra'ya yerleştiği konuşuluyor.

Rock müziğinin başarılı sanatçılarından Özlem Tekin, 2016 yılında müziğe ara vererek Muğla'da bir köye taşındı. Kendisine çiftlik kuran Tekin'in kapısına kilit vurduğu ve aylardır kimsenin haber alamadığı öğrenildi.

Aramızda Kalmasın'da yer alan habere göre, her yıl röportaj yaptığı Tekin'in çiftliğine gidince her şeyi kapalı olduğunu ve terk edildiğini gören muhabir, köy halkıyla sohbet etti. Tekin'den iki yıldır haber alamayan komşuları "Evi bırakıp gitti, biz de meraktayız" dedi. Sosyal medya hesaplarını da kullanmayan Tekin'in nerede olduğu bilinmezken bazı iddialar da gündeme geldi. Programı takip eden bir seyirci, Tekin'i Londra'da gördüğünü ve orada yaşamaya başladığını ileri sürdü.

Müziği bırakıp Bodrum'a yerleşen Özlem Tekin kayıplara karıştı! Komşuları 2 yıldır haber alamıyor

Müziği bırakıp Bodrum'a yerleşen Özlem Tekin kayıplara karıştı! Komşuları 2 yıldır haber alamıyor

Müziği bırakıp Bodrum'a yerleşen Özlem Tekin kayıplara karıştı! Komşuları 2 yıldır haber alamıyor

Müziği bırakıp Bodrum'a yerleşen Özlem Tekin kayıplara karıştı! Komşuları 2 yıldır haber alamıyor

Haberler.com / Betül Cirit - Magazin

Özlem Tekin Londra Bodrum Ünlüler Müzik Magazin Yaşam Haberler

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