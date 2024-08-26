Mustafa Ceceli'nin günlük kıyafetlerle sahneye çıkması tepki çekti

Selin İmer ile evlendikten sonra kıyafet tarzında büyük bir değişikliğe giden Mustafa Ceceli'nin son konserine günlük kıyafetlerini giyerek çıkması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Daha önce sahneye ışıltılı ceketlerle çıkan Mustafa Ceceli bir sahnesine kot pantolon tişört ve gömlekle çıktı. Sanatçının sahneye çıkarken telefonunu bırakmayıp cebine koyması da dikkatlerden kaçmadı. Konserde playback yaptığı görüntüler kısa sürede gündem olan Ceceli için "Seyirciler bu saygısızlık karşısında konser terk etmeli" ve "Parkta yürüyüş yaparken sahneye çıkmış gibi" yorumları yapıldı.Ceceli ise gelen eleştirilere henüz cevap vermedi.

İşte Mustafa Ceceli'nin sahne kıyafeti için yapılan yorumlar...