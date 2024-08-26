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Mustafa Ceceli'nin günlük kıyafetlerle sahneye çıkması tepki çekti

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Yoğun konser maratonuna devam eden Mustafa Ceceli sahneye günlük kıyafetleri ve telefonunu cebine koyarak çıktı. Şarkıcının sahnesine özensiz çıkması tepki çekti.

Selin İmer ile evlendikten sonra kıyafet tarzında büyük bir değişikliğe giden Mustafa Ceceli'nin son konserine günlük kıyafetlerini giyerek çıkması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Daha önce sahneye ışıltılı ceketlerle çıkan Mustafa Ceceli bir sahnesine kot pantolon tişört ve gömlekle çıktı. Sanatçının sahneye çıkarken telefonunu bırakmayıp cebine koyması da dikkatlerden kaçmadı. Konserde playback yaptığı görüntüler kısa sürede gündem olan Ceceli için "Seyirciler bu saygısızlık karşısında konser terk etmeli" ve "Parkta yürüyüş yaparken sahneye çıkmış gibi" yorumları yapıldı.Ceceli ise gelen eleştirilere henüz cevap vermedi.

İşte Mustafa Ceceli'nin sahne kıyafeti için yapılan yorumlar...

Mustafa Ceceli'nin günlük kıyafetlerle sahneye çıkması tepki çekti

Mustafa Ceceli'nin günlük kıyafetlerle sahneye çıkması tepki çekti

Mustafa Ceceli'nin günlük kıyafetlerle sahneye çıkması tepki çekti

Mustafa Ceceli'nin günlük kıyafetlerle sahneye çıkması tepki çekti

Mustafa Ceceli'nin günlük kıyafetlerle sahneye çıkması tepki çekti

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Mustafa Ceceli Müzik Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Uyuma Dostum:

neyle çıkacak başka takım elbiseyle mi?

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