Murat Özdemir sokak ortasında canlı yayın açıp namaz kıldı, tepkiler çığ gibi büyüyor

MasterChef Türkiye'den diskalifiye edildikten sonra hayvana işkence ettiği görüntüler karakolluk olan Murat Özdemir, bu sefer de sokak ortasında canlı yayın açarak namaz kıldı.

Yemekteyiz ve MasterChef gibi yemek yarışmalarından davranışları nedeniyle diskalifiye edilen Murat Özdemir, Bahtiyar ismini verdiği papağanına işkence ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Akli dengesinin yerinde olmadığına karar verilen Özdemir 21 gün akıl hastanesinde tedavi görmüştü. Bir süredir ortalarda görünmeyen Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

CANLI YAYIN AÇIP NAMAZ KILDI

Uzun süredir ekranlara çıkmayan ve kendi lokma arabasıyla satışlar yapan Murat Özdemir, sokak ortasında canlı yayın açarak namaz kıldı. Yolda geçenlere aldırış etmeyen Özdemir, o anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

TEPKİ YAĞIYOR

Murat Özdemir'in görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılardan tepki yağdı. Özdemir'in tedavi olması gerektiğini söyleyen kullanıcılar, "Dini şov aracı olarak kullanıyor" ve "İşkencelerden sonra kıldığı namazla kimseye kandıramazsın" yorumları yapıldı.