Murat Boz, Yeni Şarkısı ve Yapım Firmasıyla Gündemde

Murat Boz, İzmir konserinde basına demeç vererek oyunculuk ve müzik kariyerindeki sürpriz gelişmeleri açıkladı. Ayrıca, yeni bir şarkı ve yapım firmasıyla genç yeteneklere destek vereceğini duyurdu.

Binlerce hayranının yoğun ilgi gösterdiği konserde Murat Boz, sahne kostümü ve repertuarıyla hem göze hem de kulağa hitap etti. Uzun süredir yoğun iş temposu nedeniyle basına demeç vermeyen yakışıklı popçu sessizliğini İzmir'de bozdu.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Boz, oyunculuk ve müzik kariyeri hakkında sürpriz gelişmeler olduğunu anlattı. Murat Boz, soy ismini verdiği "Boz Production" adlı yapım firmasıyla genç yetenekleri çatısı altına almaya hazırlanıyor.

Kuruluş aşamasında ilk olarak kendi çalışmalarına yoğunlaştığını söyleyen çiçeği burnunda yapımcı, ilerleyen süreçte yeni yetenekler keşfetmek istediğini söyledi.

BOZ TERS KÖŞE BİR ŞARKI İLE GELİYOR

Murat Boz, bir çok ünlü sanatçının almak için yarıştığı, sözleri Günay Çoban'a, bestesi ise Serkan Özdoğan'a ait olan ters köşe, akustik - alaturka bir şarkı ile müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlandığı müjdesini verdi.

Ünlü sanatçı şöyle konuştu: "Çok inandığımız ve dinleyicinin çok seveceğine düşündüğümüz, ters köşe, kimsenin benden beklemediği bir şarkı geliyor.

Yakında şarkıyı kliplendirecek ve sevenlerimi şaşırtacağım." dedi. Şarkılarını birer birer hayranlarının beğenisine sunan Murat Boz, doğum günü olan 7 Mart'ta albümü tamamlayacağını açıkladı.

OYUNCULUĞU İLE DÜNYA ÇAPINDA HAYRAN KİTLESİ YAKALADI

Netflix'te yayınlanan, başrollerinde Murat Boz ve Tuba Büyüküstün'ün yer aldığı "Zeytin Ağacı" dizisi, 10 Milyonu aşkın izlenme saatine ulaşan ilk Türk yapımı oldu.

Bu önemli başarıyla dünya çapında hayran kitlesine ulaşan Murat Boz, Amerika'da dizideki ismi "Toprak" olarak çok tanındığını söyledi. Ünlü sanatçı, "Bu işin ne kadar büyük başarıya imza attığını yurt dışında anladım.

Amerika'ya gittim, Murat Boz olarak değil ama beni "Toprak" olarak tanıyorlar. Bu durum gurur veriyor ve tüylerimi diken diken ediyor." şeklinde konuştu.

"Zeytin Ağacı" dizisinin ikinci sezon çekimlerinin başladığını söyleyen Boz, hem konser maratonunu hem de Ayvalık'taki dizi çekimlerini yoğun bir tempoda sürdürdüğünü belirtti.