Murat Boz'un konser esnasında fırlattığı terli havlusu, kadınları birbirine düşürdü - Haberler

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Murat Boz'un konser esnasında fırlattığı terli havlusu, kadınları birbirine düşürdü

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Ankara'da konser veren yakışıklı şarkıcı Murat Boz, terini sildikten sonra havlusunu hayranlarına attı. Boz'un havlusunu kapmaya çalışan kadın hayranları ise adeta kavga çıkardı.

Şimdilerde O Ses Türkiye'nin çekimlerinde tanıştığı Damla Sönmez ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündemde olan Murat Boz, önceki akşam Ankara'da konser verdi. Vatandaşların akın ettiği konserde ilginç anlar da yaşandı.

KADINLAR TERLİ HAVLUYU KAPMAK İÇİN MÜCADELE ETTİ

Ankaralı hayranlarıyla buluşan yakışıklı şarkıcı, peş peşe şarkılarını seslendirdi. Dans ederken terleyen Boz, bir havluya terini silerek sevenlerine attı. Boz'un şalı atmasıyla ortalık bir anda karıştı. Şarkıcının terli havlusunu kapmak isteyen kadın hayranları ise adeta birbirine girdi. Kadınların havlu için kıyasıya mücadele ettiği anlar ise anbean kayda alındı.

Murat Boz'un konser esnasında fırlattı terli havlusu, kadınları birbirine düşürdü

Murat Boz'un konser esnasında fırlattı terli havlusu, kadınları birbirine düşürdü

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Murat Boz, Ankara, Konser, Magazin, Haberler

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Yorumlar (1)

Sadettin Baran:

İnsanlığın geldiği son Rezil durum …Kişili olan bir birey olsaydı aynı şekilde alıp o havluyu geri fırlatırdı

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