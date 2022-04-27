Murat Boz'un konser esnasında fırlattığı terli havlusu, kadınları birbirine düşürdü

Şimdilerde O Ses Türkiye'nin çekimlerinde tanıştığı Damla Sönmez ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündemde olan Murat Boz, önceki akşam Ankara'da konser verdi. Vatandaşların akın ettiği konserde ilginç anlar da yaşandı.

KADINLAR TERLİ HAVLUYU KAPMAK İÇİN MÜCADELE ETTİ

Ankaralı hayranlarıyla buluşan yakışıklı şarkıcı, peş peşe şarkılarını seslendirdi. Dans ederken terleyen Boz, bir havluya terini silerek sevenlerine attı. Boz'un şalı atmasıyla ortalık bir anda karıştı. Şarkıcının terli havlusunu kapmak isteyen kadın hayranları ise adeta birbirine girdi. Kadınların havlu için kıyasıya mücadele ettiği anlar ise anbean kayda alındı.