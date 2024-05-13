Müjdat Gezen... 'BEN HALKIN SANATÇISI DEĞİL, HALKIM!'

Moderatörlüğünü Can Başak'ın yaptığı söyleşide, bir seyircinin "Siz halkın sanatçısısınız" diye başlayan cümlesine, Gezen, "Ben halkın sanatçısı değil, halkım. Karagümrük'te, Fatih'de doğdum, büyüdüm. Oradan geliyorum" dedi.

11 Mayıs'ı Dünya Yardım Günü İlan Etti

Konuşmasına 11 Mayıs'ı Dünya Yardım Günü ilan ettiğini söyleyerek başlayan Gezen, rastgele bir koltuk numarasını söyleyerek seyircilerden bir genci üye yaptı.

"Herhangi bir maddi külfeti yok, o gün istersen çiçek sula, bir sokak köpeğini besle…" diyerek bugün herkesi birine yardım etmeye çağıran Gezen, bugünün nasıl ortaya çıktığını şöyle anlattı:

"11 Mayıs Dünya Yardım Günü.. Bir gün oturuyorum evde, benim sabaha karşı uykum kaçar, ne yapabilirim diye, ne yapayım ne yapayım dedim, ben bilmiyorum bilgisayar kullanmayı, eşim Leyla'ya, internetten bir bak boş gün var mı dedim, 365 gün dolu,

29 Şubat da dolu. 11 Mayıs, bir tane buldum. 11 Mayıs Dünya Yardım gününü ben kendi kendime ilan ettim. Aç birine sandviç ısmarlayın, bir köre kitap okuyun, sokak kedisi besleyin…

Siz de istediğiniz bir iyiliği listeye ekleyin. İnsanlar artık unutmaya başladılar, her şey fenalık üzerine. Dünyayı iki defa dolaştım, çok güzel bir ülkede yaşıyoruz, öğrencilerime sakın bir yere gitmeyin diyorum. Herkes gitmek istiyor.

Senede bir gün insanlar diyebilir ki, ben de bir gün insanlara yardım edeyim diyebilirler."

" Muhsin Ertuğrul'dan Çok Korkardık"

Moderatör Can Başak'ın "Sizin döneminizde aynı semtten birçok önemli sanatçı çıkıyor. Bugün neden bu semtlerde böyle sanatçılar çıkmıyor" sorusuna cevaben, "Savaş Dinçel, Zeki Alasya, Metin Akpınar…

Bizim hocalarımız iyiydi. Max Meinecke, Ahmet Kutsi Tecer, Sabahattin Kudret Aksal gibi hocalarımız vardı" dedi. Gezen, İstanbul Şehir Tiyatrosu'na girişini ve anılarını da anlattı: "1960 yılında bu tiyatroya girdiğimde Muhsin Hoca genel sanat yönetmeniydi. Çok korkardık.

Biz Muhsin Hoca'ya saygı ve sevgi duyardık ama çok korkardık. Kendi gelemediği zamanlarda fötr şapkasını asardı biz geldi zannederdik. Savaş Dinçel ve ben disiplinsizlik yüzünden bu tiyatrodan iki defa kovulduk.

Savaş ile Rumeli Hisarı gösterilerinde yaramazlık yaptığımız için çocukça şeyler…

Tepebaşı'nda Dram Tiyatrosu'nda bir odası vardı. Orada oyun koyardı. Sabah altıda kahvaltısını ediyor, duşunu alıyor, oradan saat yedide Haydarpaşa'ya vapurla Karaköy'e, Tünel'den Beyoğlu'nda iniyor, saat tam onda kepenkleri indirir provaya başlardı.

Oyuncu bir kızımız geliyor kapı kapalı, içeri giremiyor. Üçüncü gün kapının önünde bekliyor, Muhsin Hoca gelince hocam diyor, ben seçildim ancak provalara giremiyorum, geç kaldığımdan dolayı.

Muhsin Hoca ona şunları söylüyor: "Ada vapuru sen geç kaldın diye bekler mi? Hayır. Benim bir vapur kadar da mı kıymetim yok, diyor. Ben bundan çok şey öğrendim. Üçüncü zil sendromu diye bir şey vardır, o zil çaldığında antre için hazır olacaksınız.

Asla mazeret kabul edilmez. Bir oyuncu, bütün yirmi dört saat içerisinde iki saat o ceketi çıkarıp oyuncu ceketini giyemiyorsa, ben ona oyuncu demem. Benim babam öldü, babamı çok severdim, gazeteler yazmışlar Necdet Gezen öldü,

Müjdat Gezen babasını kaybetti diye. Ben Maksim Gazinosunda stand up yapıyorum, bazı kadınlar ağlıyor. Babamın cenazesinden üçe yirmi kala, üzerine toprak atarken, küreği ağabeyime verip ayrılmış ve programa gelmişim.

Tam adapte olamadım galiba, program düşük enerjiyle gidiyor. Fark ediyorum. Arada tuvalete gittim çektim sifonu, ağladım, rahatladım. Ali vardı bugün çok keyifsizsiniz dedi, Ali babam öldü dedim. Bir komedyenin babası ölemez. Biz bu mesleği seçerken başkasının silah zoruyla seçmedik.

Ünlü bir aktör babam ölürse sahneye çıkmam, dedi. Böyle bir lüksümüz yok, bu mesleği seçerken dikkatli seçin. Benim gibi 81 yaşına geldiğinizde, hala şu kutsal tahtanın üzerinde olmayı istiyorsanız."

"Bir Gün Param Olursa Ücretsiz Bir Okul Açacağım"

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kuruluşunu şöyle anlattı: "Ben Ayşegül (İşsever) Hocanız'ın okuduğu okulda hocalık yapıyordum. O zamanlar öğrenciler harç yatırarak okula kayıt yaptırıyordu.

Bir öğrencim harç paramı yatıramadığım için okula kayıt yaptıramıyorum dedi, baktım cebimde 35 lira var, harç parasını verdim, girdi sınava kaydoldu, mezun oldu. 25 lira için bir insanın hayatı değişebilir mi, diye düşündüm.

Bir gün param olursa ücretsiz bir okul açacağım dedim, açtık 34 yıldır devam ediyoruz.

Oyuncumuz Sevil Akı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin ilk öğrencilerinden olarak, hocası Müjdat Gezen'i ve okul yıllarını anlattı: "Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin ilk öğrencileri olmak çok ayrıcalıklıydı. Olmayan hoca yoktu.

İki tane devlet konservatuvarı vardı, Türkiye'de bir tane kurs yoktu. Çok fazla öğrencisi var Müjdat Hoca'nın. Biz yirmi yaşındayken ilk öyküleri okutan hocamızdı. Sait Faik Abasıyanık'ın hikayelerini okuturdu o yıllarda. Sait Faik'in "Hişt, hişt" hikayesi vardır.

Biz de onu okumuştuk. O hikayenin Türkiye'de, Dünya'da, hayatımızda ne kadar önemli olduğunu öğrendim. Bir hişt sesi gelsin de nereden gelirse gelsin… Tiyatro sanatıyla ses vermeye çalışan oyunculuk sanatıyla ses vermeye çalışan arkadaşlarımıza, bu mesleğe bulaşan bütün arkadaşlarımıza bu hişt sesini anlatıyorum.

Müjdat hoca bize oyuncu olamasanız da iyi bir seyirci olursunuz derdi. Çok ağırımıza gidiyordu. Bugün mesleğe değer katıyorsak, o yıllarda bize okuttuğu hikayelerdendir"

Müjdat Gezen de, Sevil Akı'nın rol aldığı Nazım Hikmet'in oyunu Mehmene Banu'daki rolünü çok beğendiğini, bu oyunu seyrettikten sonra çok ağladığını söyledi.

"Hoca-Öğrenci Değil, Usta-Çırak"

Bir soru üzerine, "Öğrencilerle hiç hoca öğrenci muhabbetine girmedim." diyen Müjdat Gezen, "Ben hiç zorlanmadım. Hiç hoca öğrenci muhabbetine girmedim.

Usta çırak. Her ne kadar bilimsel yanı varsa da, benim söyleyeceklerim biraz aykırı kaçabilir, kitaplardan ve başkalarının anlattıklarından çok fazla yararlanamadım. Epik tiyatro bize hep anlatıldı, ne kadar kitap varsa okudum, Berliner Ensemble"a gittim, anlatılanla yapılanın farkını gördüm.

Broadway'de müzikaller izledim, Japonya'da geleneksel oyunlar izledim. Rusya'ya gittim, Çehov'a hastayım. Anlatılanlarla gördüklerim farklı. Okuyorum kitapları kesmiyor beni, anlatıyorlar, bireysel ve yanlış anlatımlar olabilir. En iyisi git gör, dedim.

Edindiklerim, benim seçtiğim yolun doğru olduğunu, usta-çırak ilişkisinin doğru olduğunu düşündüm" Adile (Naşit) şurada doğdu, o kulisin içinde. Babası meşhur Komik-i Şehir Naşit Efendi. Naşit Bey'i oradan seyretmiş. Annesi kanto sanatçısı. Adile durup dururken olmuyor.

"Halkın Sanatçısı Değil, Halkım"

Bir seyircinin sorusu üzerine, "Halkın sanatçısı değil halkım ben, halk" diyen Gezen, sözlerine şöyle devam etti: "Babam halk adamı, annem halk insanı. AKM'de Yarasa operetinde bana bir teklif yaptılar.

Dünya'nın her ülkesinde bu operet oynanırken, komik rolü o ülkenin komik bir oyuncusu oynuyor. Bana verdiler. Eski AKM'de. Dört saat sürdü oyun, bitmek bilmiyor. Bestecilerin, metin yazarlarının zamanı çokken yazılmış metinler.

Karagümrük'ten, Fatih'ten çocukluk arkadaşlarım istedi, geldiler. Yarasa da yaramasa da görmek zorundayız dediler. Bilet ayarladım, geldiler. Son perdeden az önce çıkıyorum, dört saat, oğlum sen bize bu acıyı niye çektirdin, Karagümrük'ten buraya bunun için mi geldik, dediler."

"Ben İnsan Biriktirdim"

Başka bir seyircinin, oyuncu olmak istiyorum, bana ne nasihat verirsiniz, sorusu üzerine, Müjdat Gezen şunları söyledi: "Hayatımda en sevmediğim şey tavsiye ve nasihat vermektedir. Yaşayarak öğrenin.

Büyük bir hata yapmışsanız, hata tekrarlandığı zaman ismi hata oluyor. Öğreniyorsan sorun yok, değilse sorun var demektir. İyi bir oyuncu olmak istiyorsan, yetenek, eğitim, çok çalışmak gerekir" Bir başka seyircinin, hayatınızı iki cümle ile özetler misiniz? sorusu üzerine, "İnsan biriktirdim. Herkes para biriktirdi ben insan biriktirdim" diye cevap verdi.

Söyleşinin sonunda Genel Sanat Yönetmenimiz Ayşegül İşsever, "Ben de fırsat buldukça oyunculuk eğitimleri veriyorum. Müjdat Hocam'dan öğrendiğim bir şey, öğrencilerimle arama mesafe koymamaktı.

Bunun için size çok teşekkür ediyorum, önünüzde saygıyla eğiliyorum" dedi. Müjdat Gezen de, "İşte, bizim öğrencimiz, böylesine köklü bir sanat kurumunun başında, genel sanat yönetmeni olarak varsa, bu alçak gönüllüğü sayesindedir.

Öğrencimin burada genel sanat yönetmeni olmasından son derece mutluyum. Ben mutlu bir insanım" dedi.