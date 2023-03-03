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Müge Anlı'dan aranan adamın katili en yakın arkadaşı çıktı! Cinayetin altında yasak aşk varmış

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Müge Anlı'nın canlı yayınında aranan Recep Arı, ölü olarak bulundu. Dün canlı yayında gözaltına alınan Arı'nın yakın arkadaşı Kadir, emniyette cinayeti işlediğini itiraf etti. Kadir, ifadesinde cinayeti Arı'nın karısıyla yaşadığı yasak aşkın ortaya çıkmasından dolayı işlediğini söyledi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde, 6 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 31 yaşındaki Recep Arı'nın ormanda cansız bedeni bulundu. Arı'nın kaybolduğu gün yanında olan yakın arkadaşı Kadir Bey ise canlı yayında öldürme şüphesiyle gözaltına alındı. Canlı yayında cinayeti kesin bir dille inkar eden Kadir, emniyetteki ifadesinde her şeyi itiraf etti.

Bugün canlı yayında olayla ilgili gelişmeleri aktaran Müge Anlı, Kadir'in ifadesinde Arı'nın eşiyle yasak aşk yaşadığını da itiraf etti. Recep Arı'nın eşiyle beraber olan Kadir I., ilişkilerinin ortaya çıktığını, bu nedenle cinayeti işlediğini söyledi. Kadir I., "Karısı Selma ile ilişkimizi öğrendi, beni ormana götürdü. Ben de öldürdüm" dedi.

Müge Anlı'dan aranan adamın katili en yakın arkadaşı çıktı! Cinayetin altında yasak aşk varmış

Canlı yayında oğlunun katilini öğrenince adeta yıkılan baba, "Ben oğlumu gelinimle ilgili uyardım ama beni dinlemedi. Ben onları çok güzel takip etmiştim. Olayla ilgili Recep Arı'nın eşi ve erkek kardeşi de gözaltına alındı.

Müge Anlı'dan aranan adamın katili en yakın arkadaşı çıktı! Cinayetin altında yasak aşk varmış

Recep Arı'dan "Ağabey' diyerek bahseden en yakın arkadaşı Kadir Bey, canlı yayında Arı ile yaşadığı son günü anlattı. Arı'nın ölümünde bir payı olmadığını vurgulayan Kadir Bey, "Bizim aramızda planlı bir şey yok. Ben o gün kahvehanenin önünde otururken yanıma geldi. Bir yere gitmeyi planlamıştı. Yanıma gelip 'gel seninle bir yere gideceğiz' dedi. Arabaya bindiğimiz nereye gideceğimizi sorduğumda hep 'bir işimiz var' dedi. Virajdan hızlı bir şekilde dönünce sarhoş olduğunu anladım. Köyün ilerisine çıkınca bana 'siz benim işlerime niye burnunuzu sokuyorsunuz? Siz kim oluyorsunuz da benim içkime, borçlarıma ve takıldığım kadınlara karışıyorsunuz' dedi. Ben de işlerine karışmadığımızı söyledim. Sarhoş olduğunu anlayınca el frenini çekerek arabayı durdurdum. Aracı kullanmak isteyince tartıştık ve bana bir yumruk attı. Sonra onun telefonu çaldı onu hemen sessize alarak beni bir arazide indirmeye çalıştı. İnmek istemeyince benim boğazımı sıktı. Daha sonra ben araçtan indim" şeklinde konuştu.

Müge Anlı'dan aranan adamın katili en yakın arkadaşı çıktı! Cinayetin altında yasak aşk varmış

Ecem Altan
Ecem Altan
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Müge Anlı Magazin Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Reis şeker:

İslam'dan çok uzaklaştık dinsizler gibi genişledik özümüze dönelim

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bekir yapici:

trt dahil tv kanallarinda egiten eglendiren ve elestiren programlar sistamatik olarak bitirildi bunlarin yerine örf ve adetlerimize genel ahlak ve milli kültürümüze aile yapimimiza zarar veren cinselligi öne cikaran diziler programlar ve her köse basina uyusturucu geldi ve bir nesil bunlarla büyüdüldü.

Cevap Yaz123Yayından Kaldır
TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Köylerin yüzde 85'i bu tarz dolu

Cevap Yaz1123Yayından Kaldır
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