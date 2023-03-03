Müge Anlı'dan aranan adamın katili en yakın arkadaşı çıktı! Cinayetin altında yasak aşk varmış

Bursa'nın Kestel ilçesinde, 6 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 31 yaşındaki Recep Arı'nın ormanda cansız bedeni bulundu. Arı'nın kaybolduğu gün yanında olan yakın arkadaşı Kadir Bey ise canlı yayında öldürme şüphesiyle gözaltına alındı. Canlı yayında cinayeti kesin bir dille inkar eden Kadir, emniyetteki ifadesinde her şeyi itiraf etti.

"KARISIYLA İLİŞKİ YAŞADIĞIMI ÖĞRENİNCE BENİ ORMANA GÖTÜRDÜ, ORADA ÖLDÜRDÜM"

Bugün canlı yayında olayla ilgili gelişmeleri aktaran Müge Anlı, Kadir'in ifadesinde Arı'nın eşiyle yasak aşk yaşadığını da itiraf etti. Recep Arı'nın eşiyle beraber olan Kadir I., ilişkilerinin ortaya çıktığını, bu nedenle cinayeti işlediğini söyledi. Kadir I., "Karısı Selma ile ilişkimizi öğrendi, beni ormana götürdü. Ben de öldürdüm" dedi.

HABERİ ALAN BABA YIKILDI

Canlı yayında oğlunun katilini öğrenince adeta yıkılan baba, "Ben oğlumu gelinimle ilgili uyardım ama beni dinlemedi. Ben onları çok güzel takip etmiştim. Olayla ilgili Recep Arı'nın eşi ve erkek kardeşi de gözaltına alındı.

EN YAKIN ARKADAŞI CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDI

Recep Arı'dan "Ağabey' diyerek bahseden en yakın arkadaşı Kadir Bey, canlı yayında Arı ile yaşadığı son günü anlattı. Arı'nın ölümünde bir payı olmadığını vurgulayan Kadir Bey, "Bizim aramızda planlı bir şey yok. Ben o gün kahvehanenin önünde otururken yanıma geldi. Bir yere gitmeyi planlamıştı. Yanıma gelip 'gel seninle bir yere gideceğiz' dedi. Arabaya bindiğimiz nereye gideceğimizi sorduğumda hep 'bir işimiz var' dedi. Virajdan hızlı bir şekilde dönünce sarhoş olduğunu anladım. Köyün ilerisine çıkınca bana 'siz benim işlerime niye burnunuzu sokuyorsunuz? Siz kim oluyorsunuz da benim içkime, borçlarıma ve takıldığım kadınlara karışıyorsunuz' dedi. Ben de işlerine karışmadığımızı söyledim. Sarhoş olduğunu anlayınca el frenini çekerek arabayı durdurdum. Aracı kullanmak isteyince tartıştık ve bana bir yumruk attı. Sonra onun telefonu çaldı onu hemen sessize alarak beni bir arazide indirmeye çalıştı. İnmek istemeyince benim boğazımı sıktı. Daha sonra ben araçtan indim" şeklinde konuştu.