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Müfit Can Saçıntı... ANNEYE SON ÖPÜCÜK!..

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Müfit Can Saçıntı... ANNEYE SON ÖPÜCÜK!..

Yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın hayatını kaybeden annesi Güzide Saçıntı, memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü yönetmen, annesinin tabutunu omuzlarken öptü.

İstanbul'da uzun süredir Tuzla Okan Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören ve önceki gün hayatını kaybeden Güzide Saçıntı için dün ikindi namazı sonrası Kartal Cemevi'nde bir tören düzenlendi.

KÖY MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Akşam saatlerinde memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Gökçam köyüne getirilen Güzide Saçıntı'nın naaşı, burada helallik alınmasının ardından cenaze namazının kılınacağı köy camisine götürüldü.Cenazede ünlü yönetmen Müfit Can Saçıntı taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının kılınmasının ardından Güzide Saçıntı'nın naaşı köy mezarlığında toprağa verildi.

Ünlü yönetmen Müfit Can Saçıntı'dan toprağa verdiği annesine son öpücük

ANNESİNİN TABUTUNU ÖPTÜ

Ünlü yönetmen, annesinin tabutunu omuzlarken öpmesi ise duygusal anlar yaşattı. Cenazeye Güzide Saçıntı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Müfit Can Saçıntı'nın meslektaşları ve oyuncular katıldı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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