Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt
Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Ersoy, Nijeryalı hayranı Ndubuisi Christopher ile yaptığı düet sonrası sosyal medyada ortaya atılan "sevgili" iddialarına sert tepki gösterdi. Instagram hesabından açıklama yapan Ersoy, asılsız paylaşımlara ve hakaret içerikli yorumlara "Yazıklar olsun!" diyerek öfkesini dile getirdi.

  • Muazzez Ersoy, Nijeryalı hayranı Ndubuisi Christopher ile yaptığı düet sonrası sosyal medyada çıkan 'sevgili' iddialarını yalanladı.
  • Ersoy, sosyal medyadaki bu iddialara inanarak hakaret içeren yorumlar yapan kişileri eleştirdi.
  • Ersoy, bu paylaşımları yapanların gazeteci olmadığını ve paylaşımların haber olarak nitelendirilemeyeceğini belirtti.

Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Ersoy, Nijeryalı hayranıyla sosyal medyada paylaştığı düet sonrası çıkan "sevgili" iddialarına tepki gösterdi. Ersoy, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, paylaşımlara inanıp hakaret edenlere sert sözlerle yüklendi.

NİJERYALI HAYRANIYLA DÜET SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Muazzez Ersoy, geçtiğimiz günlerde Nijeryalı hayranı Ndubuisi Christopher ile evinde bir araya gelip düet yaptı. Genç hayranının sanatçının şarkılarını ezbere söylemesi ve birlikte çekilen görüntülerin Ersoy'un Instagram hesabında paylaşılması, kısa sürede yayıldı. Bazı hesaplar ikiliyi "sevgili" olarak lanse etti.

USTA SANATÇIDAN SERT TEPKİ

Çıkan iddiaların ardından Muazzez Ersoy, Instagram sayfasından uzun bir açıklama paylaştı ve tepkisini dile getirdi. Ersoy, sosyal medyadaki paylaşımları yapanları "gazeteci" olarak nitelendirmeyip, söz konusu hesaplara ve altındaki hakaret içerikli yorumlara tepki gösterdi.

Muazzez Ersoy'dan 'sevgili' iddialarına sert yanıt

Ersoy şu ifadeleri kullandı, "Bugün 'gazeteci, basın mensubu, basın emekçisi' bile olmayan Instagram'daki ve diğer sosyal medya mecralarındaki paylaşımlara (haber bile demiyorum) inanıp, kötü laf söylemek için fırsat kollayan, yorum yapan; zavallı; kötü ruhlu utanmazlara da yazıklar olsun! Çoluk çocuklarından bulsunlar cezalarını dilerim; Allah'a havale ediyorum onları!!!"

Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

"ZAVALLI, KÖTÜ RUHLU UTANMAZLAR"

Ersoy sözlerini şu şekilde sürdürdü, "Nijerya'da doğmuş büyümüş bir kardeşim, Türk Sanat Müziği söylüyor diye, benim şarkılarımı söylüyor diye, mutlu oluyoruz, Türkiye'ye geldiğinde bir araya geliyoruz, sevgili gazeteci kardeşlerimle de o gün bir araya geliyoruz, 11 gün sonra bir bakıyorum, sosyal medyayı bir açıyorum "Muazzez Ersoy Nijeryalı Sevgilisiyle" paylaşımlarını görüyorum! Haber demiyorum. Çünkü haberi haberciler yapar, gazeteciler yapar, basın emekçileri yapar basın mensupları yapar. Bu paylaşımları yapan X'deki ve İnstagram'daki kişi ya da kişiler, "gazeteci" değil.Sonra bu paylaşımlara inanıp, kötü laf söylemek için fırsat kollayan, yorum yapan; zavallı; kötü ruhlu utanmazlar da, bu paylaşımların altına yorum yapıyor! Onlara da yazıklar olsun! Çoluk çocuklarından bulsunlar cezalarını dilerim; Allaha havale ediyorum onları !!!

Ömercan Altay
500

Yorumlar (13)

Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

hayır sevgilisi olsa bile size ne girer çıkar densizler.

Yorum Beğen87
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Balta eskidikçe sapın kalınından ister demiş atalarımız.. neyse.

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme41
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Senin atanda bayağı kaşar mış demek ki.

yanıt32
yanıt9
Haber Yorumlarıali tartan:

Sen öyle mi yaptın

yanıt13
yanıt6
Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Ndubuisi Christopher Tiker bak!

yanıt0
yanıt1
Haber Yorumlarıveysel B:

KİM HAYRANIYLA DÜET YAPIYOR?

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Biz muazzez ersoyun çizgisini biliyoruz. Elit sanatçıdır.

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı

Tutuklanan hakemin işlem hacmi inanılır gibi değil
Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı ile ilgili yeni gelişme
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
