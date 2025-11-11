Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Ersoy, Nijeryalı hayranıyla sosyal medyada paylaştığı düet sonrası çıkan "sevgili" iddialarına tepki gösterdi. Ersoy, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, paylaşımlara inanıp hakaret edenlere sert sözlerle yüklendi.

NİJERYALI HAYRANIYLA DÜET SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Muazzez Ersoy, geçtiğimiz günlerde Nijeryalı hayranı Ndubuisi Christopher ile evinde bir araya gelip düet yaptı. Genç hayranının sanatçının şarkılarını ezbere söylemesi ve birlikte çekilen görüntülerin Ersoy'un Instagram hesabında paylaşılması, kısa sürede yayıldı. Bazı hesaplar ikiliyi "sevgili" olarak lanse etti.

USTA SANATÇIDAN SERT TEPKİ

Çıkan iddiaların ardından Muazzez Ersoy, Instagram sayfasından uzun bir açıklama paylaştı ve tepkisini dile getirdi. Ersoy, sosyal medyadaki paylaşımları yapanları "gazeteci" olarak nitelendirmeyip, söz konusu hesaplara ve altındaki hakaret içerikli yorumlara tepki gösterdi.

Ersoy şu ifadeleri kullandı, "Bugün 'gazeteci, basın mensubu, basın emekçisi' bile olmayan Instagram'daki ve diğer sosyal medya mecralarındaki paylaşımlara (haber bile demiyorum) inanıp, kötü laf söylemek için fırsat kollayan, yorum yapan; zavallı; kötü ruhlu utanmazlara da yazıklar olsun! Çoluk çocuklarından bulsunlar cezalarını dilerim; Allah'a havale ediyorum onları!!!"

"ZAVALLI, KÖTÜ RUHLU UTANMAZLAR"

Ersoy sözlerini şu şekilde sürdürdü, "Nijerya'da doğmuş büyümüş bir kardeşim, Türk Sanat Müziği söylüyor diye, benim şarkılarımı söylüyor diye, mutlu oluyoruz, Türkiye'ye geldiğinde bir araya geliyoruz, sevgili gazeteci kardeşlerimle de o gün bir araya geliyoruz, 11 gün sonra bir bakıyorum, sosyal medyayı bir açıyorum "Muazzez Ersoy Nijeryalı Sevgilisiyle" paylaşımlarını görüyorum! Haber demiyorum. Çünkü haberi haberciler yapar, gazeteciler yapar, basın emekçileri yapar basın mensupları yapar. Bu paylaşımları yapan X'deki ve İnstagram'daki kişi ya da kişiler, "gazeteci" değil.Sonra bu paylaşımlara inanıp, kötü laf söylemek için fırsat kollayan, yorum yapan; zavallı; kötü ruhlu utanmazlar da, bu paylaşımların altına yorum yapıyor! Onlara da yazıklar olsun! Çoluk çocuklarından bulsunlar cezalarını dilerim; Allaha havale ediyorum onları !!!