"Mood Awards Ödülleri"… MUHTEŞEM BİR GECEYLE SAHİPLERİNİ BULDU!

Sunuculuğunu Gökay Kalaycıoğlu ve Sıla Uysal’ın üstlendiği, Burak Akan’ın ev sahipliğinde düzenlenen: Kırmızı halı sunuculuğunu ise İlke Duyan’ın yaptığı, “Mood Awards Ödülleri “Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde muhteşem gece ile sahiplerini buldu….