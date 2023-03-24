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"Mood Awards Ödülleri"… MUHTEŞEM BİR GECEYLE SAHİPLERİNİ BULDU!

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'Mood Awards Ödülleri'… MUHTEŞEM BİR GECEYLE SAHİPLERİNİ BULDU!

Sunuculuğunu Gökay Kalaycıoğlu ve Sıla Uysal’ın üstlendiği, Burak Akan’ın ev sahipliğinde düzenlenen: Kırmızı halı sunuculuğunu ise İlke Duyan’ın yaptığı, “Mood Awards Ödülleri “Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde muhteşem gece ile sahiplerini buldu….

Mood Awards Ödüllerigecesi 10 ilimizi vuran büyük felaket sonrasında "deprem" özel temasıyla yapıldı.

Gecede Halil Ergün, Gökhan Taşkın, Mehmet Coşkundeniz, Nuri Alço, Yılmaz Morgül, Nagihan Karadere, Burçin Bildik, İlyas Yalçıntaş, Burak Hakkı, Magazinkolik.com Genel Yayın Yönetmeni Nurcan Sabur, Muammer Kapucuoğlu,ve Prof. Övgün Ahmet Ercan ödüle layık görülen isimler arasındaydı.

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Gecede ödül alanlar deprem bölgelerinden gelen depremzede çocuklarla anı fotoğrafı çektirdi.

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Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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