Model Senem Kuyucuoğlu, göğüs uçlarını sansürleyerek yarı çıplak pozunu paylaştı

Eşcinsel ilişki yaşadığı için özel hayatıyla gündemden düşmeyen 2009 Türkiye 2. Güzeli Senem Kuyucuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor.

YARI ÇIPLAK POZUNU PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Senem Kuyucuoğlu, cüretkar bir pozunu paylaştı. Fiziğiyle dikkat çeken model, göğüs uçlarını siyah kalp emojisi ile sansürleyerek yarı çıplak bir poz verdi. Kuyucuoğlu'nun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SENEM KUYUCUOĞLU KİMDİR?

22 Eylül 1990 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 14 yaşında modelliğe başladı. 2006 yılında 'Deniz Akkaya ile Top Model Türkiye' yarışma programına katıldı ve ikinci oldu. 2007 yılında 'Best Model of Turkey' yarışmasında 'Türkiye'nin En İyi Modeli' seçilen Senem Kuyucuoğlu, aynı yıl düzenlenen 'Best Model of the World' yarışmasına Türkiye adına katıldı ve burada da 'Dünyanın En İyi İkinci Modeli' seçildi.

Modellik yarışmalarında elde ettiği derecelerin ardından kariyerine devam etti. Çeşitli defile ve organizasyonlarda yer aldı. 2009'da Fashion One TV'nin ekran yüzü oldu, 'Moda Polisi' adlı moda programını sundu. Nisan 2009'da katıldığı 'Miss Turkey' yarışmasında ikinci olan Senem Kuyucuoğlu, Türkiye'yi 'Kainat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) temsil etme hakkını elde etti. Ağustos 2009'da Bahamalar'da yapılan yarışma öncesi rahatsızlanan ünlü model, podyuma iğne tedavisiyle çıkarak Türkiye'yi temsil etti fakat dereceye giremedi.