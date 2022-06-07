Model Dilara Kurşun'a cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen eski sevgili beraat etti - Haberler

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Model Dilara Kurşun'a cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen eski sevgili beraat etti

İhlas Haber Ajansı - Sema Demir - Magazin
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Model Dilara Kurşun'u ormanlık alana götürerek darp ettikten sonra cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen eski sevgilinin 20 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanık Tufan Kılıç'ın tüm suçlardan beraatına hükmetti.

Model Dilara Kurşun'u ormanlık alana götürerek darp ettikten sonra cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen eski sevgilisi tutuksuz sanık Tufan Kılıç'ın 'nitelikli cinsel saldırı', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 20 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu.

TÜM SUÇLARDAN AYRI AYRI BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Tufan Kılıç'ın üzerine atılı suçları işlediğine dair müştekinin soyut beyanı haricinde cezalandırılmasına yeter kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğini belirtti. Açıklanan mütalaada, sanık Kılıç'ın üzerine atılı tüm suçlardan ayrı ayrı beraat etmesi talep edildi. Mahkemede sanık Kılıç'ın avukatı, açıklanan mütalaaya katıldıklarını söyleyerek, müvekkilinin beraatına karar verilmesini ve müşteki Dilara Kurşun hakkında 'yalan beyanda bulunmak' ve 'iftira' suçlarından suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Tufan Kılıç'ın üzerine atılı suçları işlediğinin sabit olmaması gerekçesiyle, tüm suçlardan ayrı ayrı beraat etmesine karar verdi.

Model Dilara Kurşun'a cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen eski sevgili beraat etti

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Tufan Kılıç'ın olay gecesi müşteki Dilara Kurşun'u ormana götürerek cinsel saldırıda bulunduğu, müşteki gelmeyi reddettiği için hakaret ve tehdit ile zorla götürdüğü anlatıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheli için 'nitelikli cinsel saldırı', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Model Dilara Kurşun'a cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen eski sevgili beraat etti

İhlas Haber Ajansı / Sema Demir - Magazin

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Yorumlar (1)

Hakan Aksa:

eğer savcı adamsa kadın hakkında iddianame hazırlar ve hapis ister.

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