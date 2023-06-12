Moda gösterisi sırasında ışık platformu çöktü, genç model hayatını kaybetti

Hindistan'ın Noida şehrinde düzenlenen moda festivalinde podyum ışıklarını taşıyan platform 24 yaşındaki model Vanshika Chopra'nın üzerine düştü. Korkunç kazada 24 yaşındaki model hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Gösterinin organizatörü ve ışık montajcıları da kazanın ardından gözaltına alındı.

Hindistan'ın Noida şehrinde düzenlenen bir moda gösterisinde ölümle sonuçlanan bir kaza meydana geldi. Gösteri için kurulan ışık platformu 24 yaşındaki model Vanshika Chopra'nın üzerine düştü. Podyum ışıklarını taşıyan demir platformun altında model yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza, moda gösterisinin devam ettiği pazar günü saat 1.30 sularında Laxmi Stüdyosu'nda meydana geldi. Olayda ismi Bobby Raj olarak açıklanan başka bir kişi de yaralandı. Raj, sağlık ekipleri tarafından yakın bir hastaneye kaldırıldı ve şu anda tedavi görüyor. Moda gösterisinin organizatörü ve ışıkların montajını yapan kişiler polis tarafından gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.