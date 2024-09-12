Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'i görenler Şabaniye'ye benzetti

Türkiye'nin tescilli güzellerinin belirlendiği Miss Turkey finali dün akşam ünlü isimleri jüri üyeliğiyle gerçekleştirildi. 20 yarışmacının mücadele ettiği yarışmanın kazananı ise İdil Bilgen oldu. Kısa sürede gündeme gelen Bilgen için binlerce yorum ve benzetme yapıldı.

ŞANSINI DENEDİ, BİRİNCİ OLDU

Tıp fakültesinden mezun olan 1.80 boyundaki İdil Bilgen, Miss World'de ülkemizi temsil edecek. Fotoğrafları kısa sürede her yerde paylaşılan Bilgin'i görenler Kemal Sunal'ın unutulmaz karakterlerinden Şabaniye'ye benzetti. Türkiye Güzeli ve Şabaniye karakteri kısa sürede X'te trend olurken "İkiz gibiler" yorumu yapıldı.

Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erbek gibi isimlerin yer aldığı jüri tarafından birinci seçilen Bilgen, "Yarışmaya katılırken birinci olmayı çok istiyordum fakat olur mu olmaz mı bilmiyordum. Şansımı denemek istedim. Şu an ülkemi temsil edebilecek olmanın gururu beni çok heyecanlandırıyor" ifadelerini kullandı.

İşte o yorumlardan bazıları...