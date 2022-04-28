Mini elbiseli pozunu paylaşan Demet Özdemir'in saatinin fiyatı dudak uçuklatıyor! Tamı tamına 176 bin TL

Sevilen oyuncu Demet Özdemir, yer aldığı projelerin yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Özdemir, 1 hafta önce dekolteli elbisesiyle bir pozunu paylaştı.

SAATİNİN FİYATI DİKKAT ÇEKTİ

Instagram'da 14,9 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, 1 hafta önce göğüs ve göbek dekolteli bir elbisesiyle ayna karşısında poz verdi. Oyuncunun kalp emojisi koyarak yayınladığı fotoğrafı 611 binden fazla beğeni aldı. Sık sık kıyafetleri ve takıları için harcadığı paralarla gündeme gelen Özdemir'in kombininin fiyatı ortaya çıktı. Fenomenler Ne Giymiş isimli Instagram hesabının sayfasının yayınladığı fiyatlara göre Özdemir'in tül detaylı mor elbisesi 775 TL, saati ise tamı tamına 176 bin 800 TL.