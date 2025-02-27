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Mine Tugay'ın 15 yıldır dinmeyen acısı

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İlerlemiş yaşına rağmen son dönemlerde sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiren oyuncu Mine Tugay, 15 yıl önce kaybettiği abisiyle ilgili paylaşımıyla hayranlarını duygulandırdı.

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Mine Tugay, yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. 46 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde 'Nasıl bir hastalık bu yahu. Bir haftadır bitik haldeyim' paylaşımıyla soluğu hastane almış ve sevenlerini hastalık konusunda uyarmıştı.

Mine Tugay'ın 15 yıldır dinmeyen acısı

15 YILDIR DİNMEYEN ACISI

Zorlu bir hastalık sürecinden geçen Tugay, şimdi de 15 yıl önce kaybettiği abisine özlemini dile getirdi. Abisinin fotoğrafına duygusal bir not ekleyen Tugay'ın sözleri hayranlarını duygulandırdı.Güzel oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Sana olan özlemimi kelimelerle anlatmam imkansız... Yaşadığımız bütün güzellikleri içimde saklıyor onları büyütüyorum. Yokluğunda tek yapabildiğim bu..."

İşte Mine Tugay'ın o paylaşımı;

Mine Tugay'ın 15 yıldır dinmeyen acısı

Mine Tugay'ın 15 yıldır dinmeyen acısı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDoğrucu davut:

Çok da s...meydi

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıKemal Senel:

İyide bizene bundan buda habermi şimdi malmısınız ??

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme4
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