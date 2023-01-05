Mine Tugay estetik mi yaptırdı? Yüzünün son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Güzelliğine yazık olmuş

Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil olan Mine Tugay'ın yüzündeki değişim dikkat çekti. Estetik yaptırdığı iddia edilen Tugay'ın son hali sosyal medyada gündem olurken birçok kullanıcı "Yazık olmuş" yorumunu yaptı.

Başarılı oyuncu Mine Tugay, başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil oldu. Tugay'ın yer aldığı diziden merakla beklenen fragman geldi. Fragmanda en dikkat çeken detay ise Mine Tugay'ın değişimi oldu.

SON HALİ BEĞENİLMEDİ

Dizide Orhan'ın da eski sevgilisi olan Defne rolüne hayat verecek olan Mine Tugay, Orhan (Emre Altuğ) ve Gülgün'ün (Gözde Kansu) okul arkadaşı olarak izleyici karşısına çıkacak. Oyuncunun fragmandaki değişimi ise dikkatlerden kaçmadı. Yüzüne ışık dolgusu ve gerdirme işlemi yaptırdığı ileri sürülen Tugay'ın son hali hiç beğenilmedi.

44 yaşındaki Mine Tugay'ın fragmandaki hali kısa sürede sosyal medyada gündem olunca tepkiler de beraberinde geldi. Oyuncunun son halini gören birçok sosyal medya kullanıcısı "Kendine yazık etmiş" yorumunu yaptı.

İşte Mine Tugay için yapılan bazı yorumlar...