Üye Girişi
Haberler

Milyoner'e katılan yarışmacı hiç susmadı! Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster katılan Murat Yaşar Bayram, enerjisi ve hiç susmamasıyla sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşkına çevirdi. Bayram'ın susmamasına sessiz kalamayan İmirzalıoğlu "Makineli tüfek gibi, başladı mı bitmiyor" dedi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e katılan radyocu Murat Yaşar Bayram, enerjisiyle yarışmaya damga vurdu. Her soruda uzun uzun konuşan Bayram karşısında ne yapacağını bilemeyen İmirzalıoğlu kendini tutamadı.

YANLIŞ CEVAPLA ELENDİ

Heyecanı ve enerjisiyle dikkat çeken Bayram, 30 bin TL'lik soruya kadar geldi. Yarışmacıya 30 bin TL değerindeki 6. soruda "1990'da ABD müzik listelerinde birinci sıraya çıkan dinlediğiniz 'Ice Ice Baby' adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?" soruldu. Doğru cevabın "Vanilla Ice" olduğu soruya "Eminem" cevabını veren Murat Yaşar Bayram elendi. Elenince büyük bir şaşkınlık yaşayan yarışmacının hiç susmaması Kenan İmirzalıoğlu'nu da şaşkına çevirdi.

Milyoner'e katılan yarışmacı hiç susmadı! Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin

İMİRZALIOĞLU: MAKİNELİ TÜFEK GİBİSİN

Yarışmacının elenmesiyle konuşan İmirzalıoğlu "Radyo programını tek başına mı yapıyorsunuz?" diye sordu. "Evet" diyen yarışmacının ardından konuşan İmirzalıoğlu "Belli oluyor. İki kişiyle yapsaydınız belki bir konuşma şansı olurdu ama tek başına yaptığınız o kadar belli ki! Makineli tüfek gibi, başladı mı bitmiyor" dedi.

GİDER AYAK BİLE SUSMADI

Yarışmacı ise "Benim programıma bağlanan 5 saniye konuşabiliyor. Ben konuşacağım kardeşim benim programım bu" ifadelerini kullandı. Daha sonra bir anısını anlatmayan isteyen yarışmacıyı durduran İmirzalıoğlu "Son bir şey söyleyin" dedi. Bayram 5 bin TL'lik ödülle yarışmadan ayrıldı.

Milyoner'e katılan yarışmacı hiç susmadı! Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Kenan İmirzalıoğlu Murat Yaşar Televizyon Magazin Haberler

EURO 2024 finalinin heyecanına dayanamayan Bursalı vatandaş hayatını kaybetti

EURO 2024 finalinin heyecanına dayanamayan Bursalı vatandaş hayatını kaybetti

 Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi

Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi

 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu; 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi

21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu; 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi

Bakmadan Geçme

15 Temmuz'da sela okunacak mı? 15 Temmuz'da sela saat kaçta, nerede okunacak? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı gündemi nedir? YKS ne zaman açıklanacak 2024? TYT- AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları sorgulama ekranı! KPSS ALAN SINAV TARİHLERİ 2024! KPSS Alan Bilgisi 1. 2. ve 3. oturumlar ne zaman, saat kaçta başlıyor? KPSS sonuçları hangi tarihte açıklanıyor? MasterChef'te ana kadroya giren 4. isim kim olacak? MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! Bu akşam hangi diziler ve filmler var? 15 Temmuz TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var? Sandık Kokusu Gülnaz kim? Gözde Seda Altuner kimdir, kaç yaşında? 15 Temmuz'da borsa açık mı, kapalı mı? Borsa 15 Temmuz'dan sonra ne zaman açılacak? 15 Temmuz'da sağlık ocağı kapalı mı, açık mı? 15 Temmuz hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları çalışıyor mu? 15 Temmuz'da eczaneler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz'da eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczane nerede? 15 Temmuz hangi yıl oldu, önemi nedir? 15 Temmuz darbe girişiminde kaç kişi öldü, ne oldu? 15 Temmuz'da kargo açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Pazartesi günü kargolar çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor? 15 TEMMUZ MESAJLARI VE SÖZLERİ: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı! 15 Temmuz darbe girişimi kısa, yeni, anlamlı ve uzun sözler! 15 Temmuz'da otobüsler bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 15 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan

CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan
500

Yorumlar (1)

arif simsek:

Bu tipleri niye alırlarki yarışmaya, elemede belli olur, kişi

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title