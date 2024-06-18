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Milli takımımızın futbol elçisi Yağmur Tanrısensin, Dortmund'da taraftara üçlü çektirdi

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A Milli Futbol Takımı futbol elçisi olan güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Türkiye-Gürcistan maçı öncesi Dortmund'ta taraftara üçlü çektirdi.

A Milliler EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan ile Dortmund'ta karşılaşıyor. Maç için Dortmund'a giden A Milli Futbol Takımı futbol elçisi Yağmur Tanrısevsin, taraftarın coşkulu kutlamasına katıldı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında, Türkiye A Milli Futbol Takımı ilk sınavını Gürcistan karşısında verecek. 19.00'da oynanacak maç öncesinde Dortmund'da bir araya gelen Türk vatandaşlar, oyun havası dinleyerek oynadı. Maçı izlemek için Dortmund'a giden güzel oyuncu Tanrısevsin de vatandaşlarla bir araya geldi. Balkondan vatandaşlara eşlik eden Tanrısevsin, üçlü çektirmeyi de ihmal etmedi.

Milli takımımızın futbol elçisi Yağmur Tanrısensin, Dortmund'da taraftara üçlü çektirdi

Milli takımımızın futbol elçisi Yağmur Tanrısensin, Dortmund'da taraftara üçlü çektirdi

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Magazin

A Milli Futbol Takımı Yağmur Tanrısevsin Gürcistan Dortmund Türkiye Futbol Magazin Haberler

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