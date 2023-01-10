'Midem kaldırmıyor' diyen Müge Anlı, Sinan Sardoğan'ın fantezilerini anlattı

Müge Anlı, bir kayıp olayında baş şüpheli olarak yayına çıkan ve sonrasında 12 yaşındaki erkek çocuğuna istismar suçundan tutuklanan Sinan Sardoğan'ın fantezilerini anlattı. "Midem kaldırmıyor, migrenim tutuyor" diyen Anlı, Sardoğan'ın kendi ekibindeki kadın ve erkeklerle olan sohbetlerinin bile çok farklı olduğunu söyledi.

Arife Gökçe isimli yaşlı kadının kaybolmasıyla ilgili baş şüpheli olarak Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan Sinan Sardoğan hakkında sayısız ihbar geldi. Birçok kadına tacizde bulunduğu ortaya çıkan Sardoğan, 12 yaşındaki bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

"SES KAYITLARINI DİNLEMEYİ MİDEM KALDIRMIYOR"

Müge Anlı, Arife Gökçe'nin kaybını incelemeye devam ederken Sinan'ın yayınlanmayan ses ve görüntü kaydı olduğunu açıkladı. Canlı yayında Sinan Sardoğan hakkında konuşan Anlı, şu ifadeleri kullandı: "Elimde ekip arkadaşlarımızla yaptığı bir dolu ses ve görüntü kaydı var. Cinsel anlamda çok tehlikeli biri, cinsel suçlar açısından son derece tehlikeli. Dinlemeye içim el vermiyor, midem kaldırmıyor."

"FANTEZİLERİNİN SINIRI YOK, FAZLA AZMAMAK LAZIM"

"Bizim ekipten kız arkadaşlarımıza farklı erkek arkadaşlarımıza farklı konuşuyor. Fantezilerinin sınırı yok, böyle insandan korkarım. Fazla azmamak lazım. O adam kafaya taktı mı cinsel anlamda bir şeyi, önünde kimse duramaz. Her şeyi yapar."

"MİGRENİM TUTTU KENDİMDE DEĞİLİM"

Sinan'ın anlattıklarını bizim ekip arkadaşlarımız anlatmaya utanır. Onun konuşmaları insanın sınırlarını zorlayan bir şey. Siz duyamadınız sevgili izleyiciler. Çıldırtıyor insanı. Migrenim tuttu, kendimde değildim. Dün de iyi değildim. Tufan'ın dediği gibi biz onu kendi insan mantığımız ile düşünüyoruz her şeyi yapar. Arife Gökçe'yi, Sinan kaçırdıysa kimsenin yardımına ihtiyacı yok."

SİNAN SARDOĞAN'IN İFADESİNİ OKUDU

Sinan'ın ifadesinde suçlamayı kabul etmediğini söyleyen Anlı'nın canlı yayında okuduğu ifade ise şu şekilde: "İstanbul Başakşehir'de 2012 yılında bir fırında kadayıf işinde çalışmaya geldim. Bu iş yerinde 5 ay çalıştım. Bu süreçre iş yerinin yan tarafında bulunan yatakhanede kaldım. Ben kaldığım yerde yine fırında çalışan 7-8 kişi daha kalıyordu. 2012 yılında ağustos ayında annem rahatsızlandığı için işten ayrıldım. Aynı ay içerisinde Tokat'a geri döndüm. Annemin yanına döndükten sonra bir daha İstanbul'a hiç gelmedim. Annem 28 Aralık 2021'de vefat etti. Ben Almus'ta oturmaya devam ettim, İstanbul'a hiç gelmedim. Bana atılan suçlama tarihinde İstanbul'a hiç gelmedim. Suçlamayı kabul etmedim. İstanbul'a 26 Aralık 2022'de Müge Anlı'nın programına katılmak için geldim. Bana iftira atıldığını düşünüyorum, ben kesinlikle bir çocuğa cinsel istismar ve tacizde bulunmadım."

"BİR KADINLA BİRLİKTE OLAMADIĞI İÇİN ACİZ İNSANLARA GİDİYOR"

Sardoğan'ın ifadesinde eksik ve yanlış beyanlar olduğunu belirten Müge Anlı, sözlerine şöyle devam etti: "Fırından Tokat'a annesinin hastalığı için değil çalıştığı yerde bir kadına sardığı için kafasına yarmışlar ve geri dönmek zorunda kalmış. Daha sonra başka bir yerde işe başlamış bu sefer de başka bir kadına bulaşınca dövmüşler. Bu da İstanbul'da yaşandı ama ifadelerde bunlar yok. Arnavutköy'de bir otobüste yaşanan başka bir olay daha var. Bu olayların hepsi Başakşehir ve Avcılar civarında oluyor. Bu zamana kadar hayatına hiçbir kadın girmemiş. O yüzden de bir kin ve nefret besliyor. Bir kadınla beraber olamadığı için daha aciz durumdaki kadınlara gidiyor."