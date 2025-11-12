Michael Jackson'ın kızı Paris'ten uyuşturucu itirafı

Pop'un Kralı Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson, uyuşturucu bağımlılığıyla geçen zorlu yıllarını ilk kez açık bir şekilde anlattı. Genç şarkıcı, madde kullanımı nedeniyle burnunda fiziksel bir hasar oluştuğunu itiraf etti ve gençlereuyuşturucu kullanmayın" tavsiyesinde bulundu.

HAYATININ DÖNÜM NOKTASI

6 aydır "Temiz" olduğunu belirten Jackson,"Uyuşturucu hayatımı yavaş yavaş elimden aldı. Kontrolü kaybettiğimde, sadece ruhsal olarak değil, fiziksel olarak da çöküyordum. Burnumda bir delik oluştu ve bu benim için bir dönüm noktası oldu" sözleriyle yaşadıklarını paylaştı.

Tik Tok'ta bir video yayınlayan Jackson, telefonunun flaşını burnuna doğrultarak "Burnumdan nefes aldığımda gerçekten çok yüksek bir ıslık sesi duyuyorum. Bunun nedeni, delinmiş septum denen bir rahatsızlığım olması" dedi vehastalığının uyuşturucu bağımlılığı sonucu ortaya çıktığını vurguladı.

ARTIK TAMAMEN SAĞLIKLI

Model, oyuncu ve şarkıcı olarak kariyerinedevam eden Paris Jackson, geçmişte yaşadığı acıları ve bağımlılıkla mücadelesini artık geride bıraktığını, şu anda tamamen sağlıklı bir yaşam sürdüğünü belirtti. "Artık yeniden doğmuş gibiyim. Kendimi ve hayatımı yeniden inşa ediyorum" diyen Jackson, hayranlarından gördüğü desteğin iyileşme sürecinde büyük rol oynadığını vurguladı.

Genç yıldız, özellikle gençleri uyuşturucunun tehlikeleri konusunda uyararak "Bir kez denemek bile her şeyi değiştirebilir. Benim yaşadıklarımı kimsenin yaşamamasını isterim" mesajını verdi.