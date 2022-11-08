Çok Güzel Hareketler Bunlar'da yıldızı parlayan Metin Yıldız kalp krizi geçirdi

Çok Güzel Hareketler Bunlar ve Alemin Kıralı gibi projelerdeki başarısıyla tanınan başarılı oyuncu Metin Yıldız'ın geçtiğimiz cuma günü sabaha karşı evinde kalp krizi geçirdi.

2 DAMARI AÇILDI

Son olarak 'Nuh'un Gemisi Cudi'de 2' filminde rol alan Metin Yıldız, eşi Ceylan Yılmaz tarafından hastaneye yetiştirildi. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Yıldız'ın tıkanan iki damarına anjiyo yapıldı. Sağlık durumu iyi olan sevilen oyuncu, taburcu edildi.

METİN YILDIZ KİMDİR?

Metin Yıldız, 20 Ağustos 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Memur bir ailenin ortanca çocuğu olan Yıldız, lise mezunudur. 1996 yılında profesyonel tiyatro hayatına başladı. Birçok tiyatro oyunu ve dizide rol aldıktan sonra 2003 yılına "Vizontele Tuuba" ile birlikte BKM serüveni başladı. 2008 yılında Elvan Yıldız ile evlendi. Çiftin evliliklerinden Berfin Su ve Şimal adlarında iki çocuğu dünyaya geldi. Yıldız çifti, 2013 yılında boşandı.

Kariyerine birçok projeyi sığdıran Metin Yıldız, Ruhsar, Bir Demet Tiyatro, Sır Kapısı, Dondurmam Gaymak, Deli Yürek, Sınıf, Vizontele Tuuba, Kalp Gözü, Selena, Kutsal Damacana, Çok Güzel Hareketler Bunlar, Neşeli Hayat, Çok Filim Hareketler Bunlar, Yangın Var, Alemin Kıralı, Olum Bak Git, Salih Kuşu, Sağ Salim 2, Kadim Dostum, Mucize , Aşk Yeniden, Benim Adım Osssman, Mucize 2: Aşk gibi yapımlarda rol aldı.