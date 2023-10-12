Metin Tekin... 'OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM!'

Eski futbolcu Metin Tekin, bir geçtiğimiz gün bir bankanın 'Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı' kapsamında düzenlediği tenis turnuvasına katıldı. Gaztecilerle bir araya gelen Tekin, Şevval Sam ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Tarık Emir Tekin hakkında konuşarak; gururunu dile getirdi.

'Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı' kapsamında, Özel bir banka tarafından meme kanserine dikkat çekmek için 'Pembe Top Tenis Turnuvası' düzenledi.

Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Metin Tekin, ikincisi düzenlenen turnuvada, Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras ile özel bir maç yaptı.

Çok anlamlı bulduğunu söylediği turnuva hakkında konuşan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

Artık futbol oynayamıyoruz ama hobi olarak biz de tenise yöneldik. Hakikaten çok önemli böyle bir farkındalık yaratmak. Finansbank'ın böyle bir turnuvaya öncülük etmiş olması bizim içinde çok keyifli oldu.

"OĞLUM SEKTÖRÜN İÇİNE GİRİNCE GÖRDÜM"

1993-1999 yılları arasında Şevval Sam ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Tarık Emir Tekin'in günümüzün yıldızı parlayan oyuncularından biri olması üzerine de konuşan Tekin, "O çok kolay bir iş değil.

Oğlum sektörün içine girince gördüm bende. İster aktör olur ister başka meslekler yapar. O benim için Taro'dur. O yüzden baba olarak keyifle izliyorum, gurur duyuyorum tabii ki" dedi.

Ünlü isim, oğlunun 'Yalı Çapkını' dizisine girmesi ile ilgili soruya ise "Bu onun için çok büyük bir avantaj oldu tabii ki. Umarım oraya katkı sağlar. Diziyi her hafta takip ediyorum.

Taro resmen bir öğretmen gibi beni yazılı ve sözlü sınava sokuyor. O yüzden dikkatle izliyorum. Hatta maçlardan daha dikkatli izliyorum" cevabını verdi.

"HEPSİ ÇOK BAŞARILI"

Dizideki diğer oyuncular hakkında ise Tekin, "Hepsi çok başarılı. Emre Altuğ olsun çok yetenekli. Özellikle Çetin Tekindor büyük bir usta. Keza Binnur Kaya da, hepsi çok başarılı" dedi.