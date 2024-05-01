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MESAM Heyeti Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

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Mesam Başkanı Recep Ergül ve heyeti, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakarak 1 Mayıs işçi bayramını kutladı. Heyet, 1 Mayıs 1977'deki olaylarda hayatını kaybedenler ile Gazze'de katledilenler için saygı duruşunda bulundu.

Mesam Başkanı Recep Ergül, Başkan Yardımcıları Mustafa Kul, Gökhan Kırdar, Salih Turhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Özkan Can, Hakan Sarıca, Ferzende Kaya, Genel Sekreter Ali Haydar Yıldız ve Av Muammer Uysal'dan oluşan heyet, Taksim Cumhuriyet Anıtına çelenk bıraktı. MESAM Heyeti, 1 Mayıs 1977 deki olaylarda hayatını kaybedenler ile Gazze'de katledilenler için saygı duruşunda bulundu.

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15 bin müzik emekçisi adına Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs işçi bayramını kutlamak için geldiklerini belirten MESAM Başkanı Recep Ergül yaptığı konuşmada şunları dedi;

"1 Mayıs işçi, emekçi ve dayanışma gününü kutluyor, 1 Mayıs 1977 de hayatını kaybeden emekçi insanlarımızı saygıyla anıyoruz. Emek, yüce bir değerdir. MESAM'ın 15 bin müzik emekçisi üyelerimizin ekonomik ve sosyal pek çok sorunları mevcuttur.

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Kültür ve sanat hayatımızın ve bilhassa müziğimizin iyi bir durumda olduğunu söyleyemeyiz. Bunun için acil önlemler alınmalı ve Fikir ve Sanat Eserleri kanununda acil iyileştirmeler yapılmalıdır."

MESAM Heyeti, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Cumhuriyet Anıtı 1 Mayıs Taksim Gazze Magazin Kültür Sanat Politika Güncel Haberler

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