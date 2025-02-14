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Fenomen Merve Taşkın'dan tepki çeken 14 Şubat teklifi! CİMER'e şikayet yağdı

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Merve Taşkın, 14 Şubat'ta yalnız olanlar bir kişiyle 400 bin TL karşılığında akşam yemeğine çıkacağını duyurdu. X'te ilan veren Taşkın hakkında CİMER'e şikayet yağdı.

OnlyFans fenomeni Merve Taşkın, sosyal medya hesabından herkesi şaşkına çeviren bir ilan verdi. 14 Şubat'ta yalnız olanlar için 400 bin TL karşılığında akşam yemeğine çıkacağını söyleyen Taşkın, cinsiyet fark etmediğinin altını çizdi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Sosyal medya hesabı üzerinden 'Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan, 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istemiyle yargılanan Merve Taşkın, geçtiğimiz yıl suçlamalardan beraat etmişti.

Merve Taşkın'ın 14 Şubat yemeği için istediği ücret hayrete düşürdü: CİMER'e şikayet yağdı

14 ŞUBAT İÇİN İLAN VERDİ

Tuhaf açıklamaları ve sınırları zorlayan fotoğraflarıyla zaman zaman tepki çeken Taşkın, şimdi de 14 Şubat'ta yalnız olanlar için ilan açtı.

AKŞAM YEMEĞİ ÜCRETİ...

X hesabında 14 Şubat'ta cinsiyet fark etmeksizin 400 bin TL karşılığında yemek yiyebileceğini söyleyen Taşkın, özelliklerini yazarak ilgi çekmeye çalıştı. Taşkın'ın teklifi kısa sürede gündem oldu.

Merve Taşkın'ın 14 Şubat yemeği için istediği ücret hayrete düşürdü: CİMER'e şikayet yağdı

CİMER'E ŞİKAYET YAĞDI

Taşkın'ın ilanı için CİMER'e şikayet yağdı. Birçok kişi fenomeni şikayet ettiklerine dair ekran görüntüsünü paylaştı.

Merve Taşkın'ın 14 Şubat yemeği için istediği ücret hayrete düşürdü: CİMER'e şikayet yağdı

Fenomen Merve Taşkın'dan tepki çeken 14 Şubat teklifi! CİMER'e şikayet yağdı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıdikduran adam:

postası anca 500 tl eder

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Haber YorumlarıSokak Komandosu:

Ben 2000 veririm

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Haber Yorumlarıemre akpınar:

bence bu platformların yayınları gidin şikayet edin ahlak ve utanma duygusunu aşılayan her insan hükmen cezasız kalmamalı güzelim ülkemizi bakın ne yaşarsak yaşayalım çağımız günümüz ne olursa olsun ama bunlara prim veren insanlar bile buna suç ortağıdır.

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