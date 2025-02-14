Fenomen Merve Taşkın'dan tepki çeken 14 Şubat teklifi! CİMER'e şikayet yağdı

OnlyFans fenomeni Merve Taşkın, sosyal medya hesabından herkesi şaşkına çeviren bir ilan verdi. 14 Şubat'ta yalnız olanlar için 400 bin TL karşılığında akşam yemeğine çıkacağını söyleyen Taşkın, cinsiyet fark etmediğinin altını çizdi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Sosyal medya hesabı üzerinden 'Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan, 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istemiyle yargılanan Merve Taşkın, geçtiğimiz yıl suçlamalardan beraat etmişti.

14 ŞUBAT İÇİN İLAN VERDİ

Tuhaf açıklamaları ve sınırları zorlayan fotoğraflarıyla zaman zaman tepki çeken Taşkın, şimdi de 14 Şubat'ta yalnız olanlar için ilan açtı.

AKŞAM YEMEĞİ ÜCRETİ...

X hesabında 14 Şubat'ta cinsiyet fark etmeksizin 400 bin TL karşılığında yemek yiyebileceğini söyleyen Taşkın, özelliklerini yazarak ilgi çekmeye çalıştı. Taşkın'ın teklifi kısa sürede gündem oldu.

CİMER'E ŞİKAYET YAĞDI

Taşkın'ın ilanı için CİMER'e şikayet yağdı. Birçok kişi fenomeni şikayet ettiklerine dair ekran görüntüsünü paylaştı.