Mert Yazıcıoğlu'yla ayrılan Dilan Çiçek Deniz'den imalı paylaşım: Özgürüm

Meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile 5 aylık ilişkisini bitiren oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabından "Özgürüm" isimli yabancı bir şarkıyı paylaşarak eski aşkına gönderme yaptı.

2022'nin son günlerinde Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini noktalayan Mert Yazıcıoğlu ile meslektaşı Dilan Çiçek Deniz, 5 ay önce aşk yaşamaya başladı. Kısa süre içinde beraber yaşamaya başlayan ikili, ilişkilerini bitirdi. Yazıcıoğlu'nu takipten çıkartan Deniz, Instagram hesabından "Özgürüm" isimli bir şarkıyı paylaşarak gönderme yaptı.

İMALI PAYLAŞIM

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, 5 aydır ilişkilerini göz önünde yaşayan ikili fikir ayrılıkları yaşadı. Çift, anlaşmazlıkları dolayı yollarını ayırma kararı alarak sosyal medya hesaplarından birbirini takipten çıkardı. Yaşanan gelişmelerin ardından bir açıklama yapmayan Dilan Çiçek Deniz, Instagram hesabından "Özgürüm" isimli yabancı bir şarkının görselini paylaşarak Yazıcıoğlu'na gönderme yapmayı ihmal etmedi.

DENİZ'LE OLAN FOTOĞRAFI SİLMEDİ

Mert Yazıcıoğlu ile Instagram hesabından Şevval Sam'ın oyuncu oğlu Taro Emir Tekin ile eğlenceli bir anını paylaştı.Geçtiğimiz günlerde yakın çevresi ve sevgilisiyle yeni yaşını kutlayan Mert Yazıcıoğlu'nun Dilan Çiçek Deniz'in de yer aldığı fotoğrafı silmemesi dikkat çekti.