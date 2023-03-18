Mert Yazıcıoğlu evde yarı çıplak poz verdi, takipçileri aynı soruyu sordu: Burası Dilan Çiçek Deniz'i evi değil mi?

Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitirdikten sonra meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başlayan Mert Yazıcıoğlu, sosyal medya hesabından yarıçıplak pozlarını paylaştı. Oyuncunun poz verdiği evin Deniz'e ait olduğu ileri sürülürken güzel oyuncunun paylaşımı dakikalar içinde beğenmesi kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.

Son olarak Darmaduman isimli dizide rol alan genç oyuncu Mert Yazıcıoğlu, 4 yıldır aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu ile yollarını ayırdı. Yazıcıoğlu, Saraçoğlu'nun ardından gönlünü meslektaşı Dilan Çiçek Deniz'e kaptırdı. Yakışıklı oyuncunun Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ise kafa karıştırdı.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ HEMEN BEĞENDİ

Instagram'da 1,7 milyon takipçisi bulunan Mert Yazıcıoğlu, bir evde yarı çıplak verdiği pozları paylaştı. Oyuncunun poz verdiği ev ve önünde duran bardağın aşk yaşadığı Dilan Çiçek Deniz'e ait olduğu ileri sürüldü. Deniz'in Yazıcıoğlu'nun paylaşımını yayınladığı an beğenmesi de sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

İLİŞKİYİ İLAN ETMİŞTİ

İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile evlilik hazırlığı yaparken yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu geçtiğimiz haftalarda Zekeriyaköy'de bir mekanda görüntülenmişti. İçeriye el ele giren çiftin bir süredir görüştükleri birbirlerini tanıma aşamasında oldukları öğrenilmişti. Görüntülerden birkaç gün sonra alışveriş merkezinde görüntülenen Dilan Çiçek Deniz, Yazıcıoğlu ile ilişki iddiasını kabul ederek "Birbirimizi tanıma aşamasındayız" demişti.