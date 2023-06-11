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Merakla beklenen fragman yayınlandı! Masterchef All Star'ın yeni jüri üyesi belli oldu

Magazin Haberleri

Masterchef All Star'ın merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Eski sezondan birçok iddialı yarışmacıların yer aldığı programın fragmanında yeni jüri üyesi dikkatlerden kaçmadı. Yarışmaya dahil olan jüri üyesi Yılmaz Öztürk'ün Somer Sivrioğlu'nun yerine geldiği iddia edildi.

Uzun zamandır jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı MasterChef Türkiye yarışmasıAll Star formatıyla izleyici karşısına çıkıyor.Yayınlandığı günden itibaren MasterChef Türkiye programına damgasını vurmuş birçok isim, yeniden yarışmanın kadrosuna dahil oldu.

Masterchef All Star yayınlanan fragmanında ise bir isim dikkat çekti. 14 Haziran Çarşamba akşamı ekrana gelecek olanprogramın geçtiğimiz günlerde tanıtımı yayınlanmıştı. Mehmet Şef ve Danilo Şef'in yer aldığı fragmanda Somer Sivrioğlu'nun olmaması çoğu kişinin dikkatini çekmişti.

Merakla beklenen fragman yayınlandı! Masterchef All Star'ın yeni jüri üyesi belli oldu

Merakla beklenen programın 1. bölüm tanıtımına yine Somer Sivrioğlu yer almadı ve yeni bir şef tanıtıldı. MasterChef All Star'ın yeni jüri üyesi Yılmaz Öztürk oldu. Somer Şef'i göremeyen kullanıcılar program hesabını soru yağmuruna tuttu.

Merakla beklenen fragman yayınlandı! Masterchef All Star'ın yeni jüri üyesi belli oldu

Meslek hayatına 1998 yılında başlayan Şef Yılmaz Öztürk; 1999-2007 yılları arasında Türkiye'nin önde gelen otellerinin mutfaklarında çalıştı. 2012 yılında Alaçatı'da şef ve işletmeci olarak kendi restoranını kurdu. Üyesi olduğu "Chaine des Rotisseurs"ün, 2004 yılı Genç Aşçılar Yarışması'nda Gümüş Madalya aldı. 2007 – 2010 yılları arasında Kayra Wine Academy ve Nars Ilıca'da Mutfak Şefi olarak görev yaptı.

Merakla beklenen fragman yayınlandı! Masterchef All Star'ın yeni jüri üyesi belli oldu

2014 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Fakültesinde eğitmenlik yaptı. Yıllar sonra İstanbul'a dönerek Mürver Restaurant'ın şefi oldu. Ünlü şef evli ve bir çocuk sahibidir.

Merakla beklenen fragman yayınlandı! Masterchef All Star'ın yeni jüri üyesi belli oldu

Merakla beklenen fragman yayınlandı! Masterchef All Star'ın yeni jüri üyesi belli oldu

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Mehmet Yalçınkaya Somer Sivrioğlu Danilo Zanna MasterChef Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Hovan Coharyan:

Somer Sivrioğlu hapis cezası alabilir. O yüzden bu sene jüride yok.

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