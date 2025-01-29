Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda pozlar
Anne olmak için gün sayan ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, milli futbolcu eşi Yusuf Yazıcı ile birlikte poz verdi. Çiftin pozlarına sevenlerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.
Melisa Aslı Pamuk, doğuma günler kala eşi Yusuf Yazıcı ile objektif karşısına geçti.
Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz mayıs ayında Paris'te nikah masasına oturmuştu. Evlendiklerini sosyal medyadan duyuran ünlü isim, soyadını da hiç beklemeden "Yazıcı" olarak değiştirmişti.
Nikahtan haftalar sonra bebek beklediğini duyuran oyuncu, ilk çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor.
KARNI BURNUNDA POZLAR VERDİ
Daha önce bir erkek bebek beklediğini açıklayan Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı ile objektif karşısına geçerek karnı burnunda pozlar verdi.
Siyah beyaz kareleri Instagram hesabından paylaşan ünlü oyuncuya binlerce beğeni ve yorum geldi.
İşte ünlü çiftin o pozları...