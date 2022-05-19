Melis Sezen'e hediye gönderen Gülşen, yazdığı notla eski vekil Ahmet Çakar'a gönderme yaptı: Göğsünü gere gere giy - Haberler

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Melis Sezen'e hediye gönderen Gülşen, yazdığı notla eski vekil Ahmet Çakar'a gönderme yaptı: Göğsünü gere gere giy

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Bir marka ile işbirliği yaparak kıyafet koleksiyonu çıkaran Gülşen, eski MHP milletvekili Ahmet Çakar'ın dekoltesini eleştirdiği Melis Sezen'e hediye gönderdi. Sezen'e koleksiyondan bir parça hediye eden Gülşen, "Göğsüne gere gere giymen dileğiyle" notuyla da Çakar'a gönderme yaptı.

Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu canlı yayında oyuncu Melis Sezen'in aylar önce katıldığı bir ödül töreninde giydiği elbiseyi eleştirdi. Çakar'ın sözleri kısa sürede gündem olurken ünlü isimler başta olmak üzere birçok kişinin tepkisini çekti. Sezen'e paylaşımıyla destek veren Gülşen ise son hamlesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Eski vekil, katıldığı canlı yayında Melis Sezen'in kıyafeti için "Bu Sadakatsiz adlı dizide oynayan bir kız var. Adını filan bilmem. Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok" dedi.

Yayındaki sözlerinden dolayı sosyal medyada gündem olan Ahmet Çakar'a günlerce tepki yağdı. Ünlü isimler başta olmak üzere binlerce sosyal medya kullanıcısı da paylaşımlarıyla Sezen'e destek oldu. Destek mesajların ardından Instagram hesabından çok konuşulan kıyafetiyle çektirdiği bir fotoğrafını paylaşan Sezen ise şunları söyledi: "Bu fotoğrafı paylaşmamıştım, içimde kalmıştı. Kalmasın. Biz kadınlar çok güçlüyüz, her zaman her yerde muhteşem işler başarmaya, ışıl ışıl parlamaya devam edeceğiz. Ruhumuz nasıl isterse öyle. Bu ışığın herkesin yüreğini doldurması ve aydınlatması dileğiyle…"

Melis Sezen'e hediye gönderen Gülşen, yazdığı notla eski vekil Ahmet Çakar'a gönderme yaptı: Göğsünü gere gere giy

Günlerce konuşulan konunun ardından başarılı şarkıcı Gülşen'den dikkat çeken bir hamle geldi. Bir markanın yüzü olarak koleksiyon çıkaran Gülşen, ürünlerinden Melis Sezen'e göndermeyi ihmal etmedi. Şarkıcı, Sezen'e gönderdiği notla da adından bir kez daha söz ettirdi. Ahmet Çakar'ın sözlerine gönderme yapan şarkıcı, "Göğsünü gere gere giymen dileğiyle" notunu yazdı.

Melis Sezen'e hediye gönderen Gülşen, yazdığı notla eski vekil Ahmet Çakar'a gönderme yaptı: Göğsünü gere gere giy

Melis Sezen'e hediye gönderen Gülşen, yazdığı notla eski vekil Ahmet Çakar'a gönderme yaptı: Göğsünü gere gere giy

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Ahmet Çakar, Melis Sezen, Gülşen, Magazin, Haberler

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